Нам есть чем гордиться! Всем миром, всем комсомолом!

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-25T09:41:27+03:00

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Новосибирский электродный завод - визитная карточка региона не только в нашей стране, но и за рубежом. Продукция, которую производит НовЭЗ, известна далеко за пределами нашей родины. Но когда-то давно подобный завод был лишь смелой мечтой. И она осуществилась благодаря неустанному самоотверженному труду комсомольцев.

Стройке вручили Красное знамя

Трудно представить себе лучшее место для строительства электродного завода, чем Новосибирская область с ее природными богатствами и прекрасным расположением. Именно здесь решили воздвигнуть жемчужину металлургической промышленности. До 1976 года, если говорить честно, строительство шло очень медленно. И вопрос даже не в деньгах, которые стали выделять в достаточном объеме. Не хватало рабочих рук! И вот в 1976 году было опубликовано Постановление бюро ЦК ВЛКСМ «Об ударных комсомольских стройках и общественном призыве молодежи»:

«Рассмотрев предложения партийных и комсомольских органов, министерств, ведомств, бюро ЦК ВЛКСМ постановляет:

Утвердить Всесоюзной ударной комсомольской стройкой строительство Новосибирского электродного завода (Новосибирская область), с планом направления молодежи по общественному призыву согласиться.

Установить должность начальника штаба, направить на стройку Красное знамя ЦК ВЛКСМ.

Секретарь ЦК ВЛКСМ

Е. Тяжельников».

Стройке вручили Красное знамя, и жизнь в суровой Сибири забурлила. Комсомольцы привезли с собой молодость, задор, желание войти в историю и сделать что-то грандиозное.

Митинг перед субботником, в котором принимают участие комсомольцы и рабочие. Выступает первый директор завода Сергей Александрович Ким. Комсомольцы завода помогают с уборкой льна.

Задание двух лет пятилетки к 60-летию Октября!

Начальником штаба комсомольской стройки стал мастер строительного управления № 28, член Искитимского горкома комсомола Алексей Априщенко. Назначение ответственное и неожиданное. В течение шести лет Априщенко успешно справлялся с возложенной на него ответственностью.

Спустя год после выхода постановления об ударной комсомольской стройке на возведении завода работали семь комсомольско-молодежных бригад, объединяющих в своих рядах более 120 комсомольцев и молодых строителей.

Штаб занимался и вопросами воспитания и проведения досуга молодежи. Удалось наладить связь с другими предприятиями, которые помогали комплектовать библиотечки художественной литературы, а комсомольцы приезжали на субботники. Организовывались встречи трудящихся с артистами новосибирских театров.

Инициативная молодежь дала второе дыхание строительству завода. Решено было выполнить годовой план по возведению за 10 месяцев. Началось настоящее комсомольское соревнование, которое широко освещалось на страницах местных газет: «Знамя коммунизма», «Советская Сибирь», «Молодость Сибири». По публикациям тех лет можно легко понять, с каким энтузиазмом работали люди, какой трудовой накал царил на объектах. Все стремились к одному: задание двух лет пятилетки выполнить к 7 ноября 1977 года - к 60-летию Октября.

И вот наступил самый волнительный и важный момент - розжиг прокалочной печи. И все благодаря труду и упорству комсомольцев и рабочих. Только по итогам 1976 года на Всесоюзной комсомольской стройке 34 молодых строителя и монтажника были награждены знаками «Ударник коммунистического труда», семерых удостоили почетного знака «Победитель соцсоревнования 1976 года».

Инициативная молодежь дала второе дыхание строительству завода.

Первая комсомолка на заводе

Страшно быть первым в каком-то новом деле, но это точно не относится к первому секретарю комсомольской ячейки Новосибирского электродного завода Татьяне Васильевной Вилисовой.

- Я приехала сюда после окончания техникума в 1971 году по направлению, но завод тогда только строился, и комсомольцев, кроме меня, еще не было. Поехала в Искитим в комитет комсомола, встала на учет и взяла под свое крыло среднюю школу в Линево. Там не было комсомольской организации, и я готовила ребят к вступлению в комсомол, - вспоминает Татьяна Васильевна. - А затем на завод стали прибывать первые комсомольцы.

Первую на заводе комсомолку выбрали секретарем организации на заводе, и жизнь закипела.

- Для начала мы выявили на заводе всех участников Великой Отечественной войны. Взяли над ними шефство, - продолжает Татьяна Васильевна. - Они были очень благодарны нам за внимание и общение. Мы построили на базе ремонтного цеха спортивный зал и там устраивали соревнования по волейболу. Занимались лыжным спортом. Первый раз елку на Новый год в поселке поставили комсомольцы. В общем, старались сделать жизнь веселее, потому что поселок был маленький, и особо пойти было некуда. Помню, зимой снег по колено, а мы из поселка шли цепочкой след в след на завод - через поле в спортзал, чтобы играть в волейбол. Так интересно было. Никто не сидел дома в выходной. Мне нравилось всегда, что народ не шатался из угла в угол, а искал себе занятие, чтобы можно было и самим хорошо провести время, и другим помочь.

С тех пор многое поменялось на заводе - он стал современным. Сейчас здесь новейшее оборудование, рабочие владеют самыми последними технологиями, а продукция известна на весь мир и активно закупается за рубежом. Завод продолжает свои славные традиции и не забывает, что именно благодаря труду и усердию комсомола стало возможно, чтобы в сердце Сибири выросло такое величественное сооружение.

Справка «КП»

Новосибирский электродный завод

• Дата основания: 1974 год

• Продукция: угольные электроды, графитированные электроды, катодные блоки, набивные массы, прокаленный нефтяной кокс и прокаленный антрацит, графит и углеродосодержащие материалы, доменные блоки, углеродная масса, мелкофасованная углеграфитовая продукция

• Мощность: 130 тысяч тонн в год, ЭПМ-НовЭЗ - крупнейший в России электродный завод. Является производственным активом Группы «ЭНЕРГОПРОМ» с 2007 года