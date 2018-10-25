Плюсы и минусы процедуры банкротства

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T11:52:11+03:00

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После статей и репортажей о банкротстве физических лиц к нам в редакцию стали обращаться новосибирцы с вопросами на волнующую тему. Мы выбрали самые популярные и задали их руководителю юридической практики компании «Современная защита» Константину ВОЛКОВУ.

Руководитель юридической практики компании «Современная защита» Константин ВОЛКОВ.

- Константин, что такое банкротство и кто может заявить о нем?

- Банкротство физических лиц - это признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Если ваш общий долг превышает 500 тысяч рублей и просрочен более чем на 3 месяца, вы обязаны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Юристы компании «Современная защита» готовы помочь вам на каждом этапе банкротства.

- В чем преимущества процедуры банкротства?

- Как только вводится процедура банкротства, должник на законных основаниях перестает выплачивать кредиты. А после признания банкротом полностью избавляется от звонков, угроз и оказания психологического давления со стороны коллекторов. Также прекращаются все исполнительные производства, снимаются ранее наложенные санкции, например, запрет на сделки с имуществом, на выезд за пределы РФ, а также блокировки банковских счетов.

- Сколько времени может занять процедура банкротства? Не отразится ли статус банкрота на дальнейшей жизни человека?

- Полностью от всех долгов человек избавляется в течение 6 - 10 месяцев. Клейма банкрота не существует, ведь информация о банкротстве конфиденциальна. Правда, есть ограничения: 3 года нельзя занимать руководящие должности, 5 лет - повторно подавать иск на банкротство и в течение 5 лет при заключении договора о кредите нужно будет информировать кредитора о банкротстве. В остальном, освободившись от непосильных долгов, человек может спокойно жить, работать, путешествовать.

Мы сами являемся финансовыми управляющими и на процедуру закрепляемся за нашими клиентами.

- Что не могут взыскать с банкрота?

- Не подлежит взысканию при банкротстве единственное жилье, предметы бытового домашнего обихода, вещи индивидуального пользования, одежда и обувь, имущество, необходимое для профессиональных занятий.

- Кто такой финансовый управляющий?

- Финансовый управляющий - ключевая фигура в деле банкротстве. Он составляет финансовые отчеты, по которым суд принимает решение: списать долг банкроту полностью или обязать продолжить погашение. В обязанности управляющего входит проведение анализа финансового состояния должника и имущества, подлежащего реализации; взаимодействие с судебными приставами для прекращения исполнительных производств; формирование и ведение реестра требований кредиторов. Также управляющий обязан проверить наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Если у вас не было изначально намерений обмануть банки, то вам нечего бояться! Стоит иметь в виду: управляющий будет защищать интересы той стороны, которая выбрала его для ведения процедуры. Это либо должник, либо кредитор.

Мы сами являемся финансовыми управляющими и на процедуру закрепляемся за нашими клиентами. Таким образом, мы берем под контроль всю процедуру банкротства и исход дела - списание долга. Прежде чем обратиться в суд, рекомендую проконсультироваться с действующим финансовым управляющим, который поможет определить риски и обозначит четкую стратегию ваших дальнейших действий.

Для того чтобы более подробно узнать о банкротстве, посмотрите наш пятиминутный ролик, где я рассказываю обо всех этапах, которые вас ждут после принятия решения о банкротстве.

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Наша справка

ООО «Современная защита»:

БЦ «Ланта-центр»,

Октябрьская магистраль, 4,

офис 213,

тел. (383) 285-53-28

ООО «Современная защита» - юридическая компания, специализирующаяся на банкротстве физических и юридических лиц. Офисы компании работают в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Юристы ООО «Современная защита» провели уже более 2000 процедур банкротства со списанием всех долгов. Более 1500 дел находятся в производстве.

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