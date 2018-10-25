Аэропорт Толмачево в поисках героя, или Слишком много Покрышкина

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T11:43:30+03:00

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Соцсети, а не социологи, увы, барометр общественного настроения. Любая здравая (и не очень) инициатива провоцирует знакомые возгласы: «Что, делать нечего?», «Проблем других нет?», «Героев хочется? Лучше денег добавьте». И обязательно натужное: «Задолбали...» И происходит подобное даже в том случае, когда инициативу ждут снизу: ну предложите, проголосуйте, как скажете, так тому и быть.

В общем, пока все сводится к одному: привыкли мы к нашему сибирскому Толмачево, хоть тресни. Точка. И даже наш родной герой - человечище Александр Покрышкин - не вдохновляет.

- Мы уподобляемся известному персонажу - стоматологу Шпаку, - пишут в Сети. - Один Покрышкин у нас на Красном проспекте; второй - на площади К. Маркса, там же площадь в его честь имеется; третий - станция метро его имени... Это не считая музея, стендов, памятных досок…

И возникает саркастический вопрос, даже, можно сказать, неуместный: сколько памяти о герое должно быть - в штуках, граммах? Это как-то поддается логике, регламенту? Можно ли это где-то закрепить, прописать? Иначе город со своей топонимикой действительно превращается в «стоматолога Шпака»... И к памяти о герое это не имеет уже никакого отношения. Гораздо важнее, когда каждый год в общую копилку добавляются факты: спасли от продажи ценный архив с ранее неизвестными фотографиями героя, пополнив ими фонды музея, или молодые летчики повторили «скоростные качели» Покрышкина. Чем это не дань уважения прославленному летчику, которого любят и помнят в Новосибирске?

- Наш аэропорт может претендовать на имя Покрышкина, это вполне логично, - отметил в эфире Радио «Комсомольская правда» в Новосибирске мэр города Анатолий Локоть. - Но есть и другой повод для размышлений. Есть старый, не действующий аэропорт Северный. Его тоже можно назвать в честь летчика и сделать в этом здании музей авиации.

Только цифры о работе аэропорта "Толмачево".

И это тоже аргумент. Как и в том, что за имя Покрышкина теперь борются другие российские аэропорты. Логика вполне понятна: Покрышкин жил и рос у нас, а подвиги совершал в другой части России.

Руководитель аппарата Общественной палаты Калининграда Сергей Гриненко рассказал, что за неполную неделю к ним на горячую линию обратился 81 человек, некоторые называли сразу по три фамилии. Итого получился список из 37 имен, а нужно выбрать 10.

- Одна персона за последние несколько дней по количеству называвших ее обогнала даже Канта. Это наш ас Покрышкин, трижды Герой Советского Союза, который воспитал целое поколение летчиков. У нас даже полк имени Покрышкина, - выдал вариант Гриненко.

А потом понеслось. Александра Ивановича желают видеть своим героем жители Перми, потому что свою военную биографию он начал в 1932 году с учебы в местной школе авиатехников. Дальше служба проходила на Кубани, еще была учеба в знаменитом Качинском училище, а оно сначала дислоцировалась в Крыму, потом его перевели в Саратовскую область, позже - в Волгоград... И ведь не откажешь жителям этих российских регионов в праве присвоить имя Покрышкина воздушным воротам города. Он, по сути, на юге России дрался, сбивал немецких стервятников, которые, боясь его как огня, паниковали: «Ахтунг, в небе Покрышкин!» При жизни Александр Иванович вовсе не был живым памятником и однажды сказал, огорошив всех: «Тот, кто не воевал в 1941 - 1942 годах, не знает настоящей войны». Это к вопросу о страхах, свистящих в кабине пулях и смерти, которая шла по пятам. У героя было человеческое лицо.

Так и чье имя в итоге получит наш - новосибирский - аэропорт? И зачем нужен проект «Великие имена»? И кто определит это величие?..

Ответ неожиданно подсказали подростки. В Центре дополнительного образования города Искитима, когда разговор зашел о том, чье имя присвоить аэропорту, вспомнили о земляке - пограничнике Иване Васильевиче Коротееве. Он родился в деревне Горевка Искитимского района, в 1934 году был призван на службу. Погиб в 1936 году, защищая погранзаставу Толочкино близ Гродекова во время нападения японо-маньчжурских диверсантов.

- Дети сами задали вопрос: «А можно назвать имя нашего, местного героя, о жизни и подвиге которого мы знаем?», - рассказывает директор Центра дополнительного образования города Искитима Марина Курдюмова. - Мы и сами не ожидали, что подростки будут интересоваться биографиями, сидеть в библиотеках…

Для ребят это, может, как познавательный квест, увлекательная попытка знать больше. Но польза-то очевидна: фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» обретает другой смысл. Имена героев и их подвиги начинают называть без ошибок. Может быть, в этом тоже стоит поискать смысл проекта - когда о величии говорят просто и вспоминают добрым словом тех, кто стал частью истории?

А КАК У НИХ?

Омск

Достоевский и Туполев

- Мне кажется, имя Туполева, выдающегося конструктора, трижды Героя Соцтруда и академика, очень подходит, - считает Александр Ремизов, директор омской библиотеки имени Пушкина. Во-первых, он конструировал самолеты. Во-вторых, он жил в Омске. Да, не совсем по своей воле, как и Достоевский, но в период войны делал здесь великие дела, и тот вклад, который он внес в победу, неоспорим.

Александр Ремизов считает, что в конкурсе в любом случае будут фигурировать такие персоны, как Федор Достоевский и Михаил Врубель, но на их имена может претендовать не только Омск (впрочем, как и в случае с Туполевым). Однако, по его мнению, «дискуссии не получится, все решит голосование».

Пермь

Татищев

Напомним, что ранее министр культуры России Владимир Мединский предложил назвать пермский аэропорт в честь основателя города - Василия Татищева, поскольку «никто сейчас не помнит, как называется пермский аэропорт». В 2017 году после открытия нового терминала аэропорта жители Пермского края высказались за сохранение названия Большое Савино.

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