Решение совета депутатов города Новосибирска

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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 24.10.2018 г. Новосибирск №698

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь статьей 20 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» 15 ноября 2018 года в 11 часов в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

3. Предложить жителям города Новосибирска в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642, направить в организационный комитет (далее – Оргкомитет) предложения по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» не позднее 9 ноября 2018 года.

4. Создать Оргкомитет в следующем составе:

Бестужев Александр Владимирович - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению;

Бондаренко Сергей Валентинович - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности;

Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города Новосибирска;

Кондратенко Ольга Александровна - начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат Исмаилович - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска.

5. Определить:

5.1. Местонахождение Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 233.

5.2. Почтовый адрес Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 233.

5.3. Адрес электронной почты Оргкомитета: umaldavan@admnsk.ru.

5.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-45-55.

6. Назначить заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Зарубина Юрия Федоровича ответственным за организацию и проведение первого заседания Оргкомитета.

7. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска

Д. В. Асанцев

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 24.10.2018 № 698

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 35, 53 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 956, от 23.09.2009 № 1341, от 24.11.2010 № 185, от 28.09.2011 № 418, от 27.06.2012 № 636, от 27.02.2013 № 789, от 25.09.2013 № 935, от 26.02.2014 № 1045, от 25.02.2015 № 1291, от 31.03.2015 № 1311, от 23.12.2015 № 117, от 14.02.2017 № 351, от 01.12.2017 № 515), следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 2 слова «входит населенный пункт город Новосибирск» заменить словами «входят населенный пункт город Новосибирск, прилегающие к нему земли для развития города Новосибирска».

1.2. В статье 9:

1.2.1. В пункте 5 слова «сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска,» заменить словами «сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, организация дорожного движения,».

1.2.2. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».

1.2.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) утверждение Правил благоустройства территории города Новосибирска, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города Новосибирска в соответствии с указанными Правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Новосибирска;».

1.2.4. Пункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города Новосибирска, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

1.2.5. Пункт 34 дополнить словом «(волонтерству)».

1.3. В части 1 статьи 10:

1.3.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».

1.3.2. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.4. В статье 11:

1.4.1. В части 1:

дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Новосибирска, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

1.4.2. В абзаце первом части 2 слова «части 1» исключить.

1.5. Пункт 7 части 1 статьи 13 дополнить словами «, общественных обсуждениях».

1.6. В статье 20:

1.6.1. Наименование дополнить словами «, общественные обсуждения».

1.6.2. В части 3:

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития города Новосибирска;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории (в случае подготовки в составе проектов планировки территории), проект правил благоустройства территории, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных в настоящем пункте утвержденных документов;».

1.6.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Общественные обсуждения проводятся по:

1) проектам межевания территории (в случае подготовки в виде отдельного документа);

2) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

3) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные в пункте 1 настоящей части утвержденные документы.».

1.6.4. Дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определяется нормативными правовыми решениями Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.7. В статье 35:

1.7.1. В части 1:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Новосибирска;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) утверждение Правил благоустройства территории города Новосибирска.».

1.7.2. Пункт 17.2 части 2 признать утратившим силу.

1.8. Часть 2 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания:

«Одно и то же лицо не может занимать должность мэра города Новосибирска более двух сроков подряд.».

1.9. Пункт 12 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«12) представляет на утверждение Совету депутатов города Новосибирска стратегию социально-экономического развития города Новосибирска, организует ее исполнение;».

1.10. В статье 42:

1.10.1. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

«1) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития города Новосибирска, организует ее исполнение;».

1.10.2. В части 3:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска, организует благоустройство территории города Новосибирска в соответствии с указанными Правилами, а также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Новосибирска;».

1.10.3. В части 4:

дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:

«2.1) направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города Новосибирска;

2.2) принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями вслучаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

дополнить пунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:

«3.3) заключает договоры о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

3.4) принимает решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления города Новосибирска;»;

пункт 4 дополнить словом «(волонтерству)»;

в пункте 5 слова «сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска,» заменить словами «сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, организацию дорожного движения,»;

дополнить пунктами 17.1, 17.2 следующего содержания:

«17.1) информирует собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта;

17.2) утверждает порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета города Новосибирска дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;».

1.11. В части 1 статьи 61 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в установленном порядке.

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2.1, абзаца девятого подпункта 1.10.3, которые вступают в силу с 30.12.2018, подпункта 1.2.2, абзацев второго, третьего подпункта 1.10.2, которые вступают в силу с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

ПОРЯДОК

организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске

(Определен решением Совета депутатов города Новосибирска

от 20.06.2018 № 642)

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Новосибирска и вопросам, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка (далее – проекты и вопросы, выносимые на публичные слушания).

1.3. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам местного значения с участием жителей города Новосибирска Советом депутатов города Новосибирска, мэром города Новосибирска могут проводиться публичные слушания.

На публичные слушания должны выноситься:

проект Устава города Новосибирска, а также проект нормативного правового решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, кроме случаев, когда в Устав города Новосибирска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области или законов Новосибирской области в целях приведения Устава города Новосибирска в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

проект бюджета города Новосибирска и отчет о его исполнении;

проект стратегии социально-экономического развития города Новосибирска;

вопросы о преобразовании города Новосибирска, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

1.4. Действие Порядка не распространяется на общественные отношения, связанные с организацией и проведением публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

2. Организация публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска или мэра города Новосибирска.

2.2. Если иное не предусмотрено законодательством, население города Новосибирска реализует свое право на инициативу по проведению публичных слушаний через инициативную группу, которая формируется из числа жителей города Новосибирска численностью не менее 10 человек. В поддержку инициативы по проведению публичных слушаний инициативная группа осуществляет сбор не менее 1000 подписей жителей города Новосибирска.

Для назначения публичных слушаний инициативная группа представляет в Совет депутатов города Новосибирска следующие документы:

заявление с приложением проектов, указанием вопросов, выносимых на публичные слушания, и обоснованием необходимости их рассмотрения вместе с подписным листом в поддержку инициативы по проведению публичных слушаний согласно приложению 1 к Порядку, предложения по дате и месту проведения публичных слушаний;

список предлагаемых представителей от инициативной группы в состав организационного комитета – коллегиального органа, созданного органом местного самоуправления города Новосибирска, назначившим публичные слушания, осуществляющего организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний, – в количестве не более 10 человек.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города Новосибирска или Совета депутатов города Новосибирска, назначаются Советом депутатов города Новосибирска.

Организация публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем третьим пункта 1.3 Порядка, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Порядком учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, установленным решением Совета депутатов города Новосибирска.

Совет депутатов города Новосибирска принимает решение о назначении публичных слушаний по инициативе населения города Новосибирска при соблюдении инициативной группой требований, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка.

Публичные слушания, проводимые по инициативе мэра города Новосибирска, назначаются мэром города Новосибирска.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний принимается органами местного самоуправления города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, регулирующими порядок принятия решений вышеуказанными органами.

2.5. В решении о назначении публичных слушаний должны содержаться:

проект или вопрос, выносимый на публичные слушания;

дата проведения публичных слушаний – не ранее чем через 14 дней и не позднее 50 дней со дня опубликования решения о назначении публичных слушаний, если иное не предусмотрено законодательством;

время и место проведения публичных слушаний;

срок подачи предложений жителями города Новосибирска по проекту или вопросу, выносимому на публичные слушания;

состав, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный телефон организационного комитета;

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

2.6. Решение о назначении публичных слушаний и информационное сообщение об их проведении подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», а также должны быть размещены в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения публичных слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. В состав организационного комитета могут входить представители государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, граждан и их объединений, в том числе юридических лиц.

В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения города Новосибирска специалисты и должностные лица органов местного самоуправления, муниципальных органов не могут составлять более 1/3 от общего количества членов организационного комитета.

2.8. Функции организационного комитета:

содействие желающим участвовать в публичных слушаниях в получении информации, необходимой им для подготовки предложений по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, и в предоставлении информации на публичные слушания;

возвращение без рассмотрения по существу предложений, поступивших с нарушением требований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка;

определение перечня лиц, которых необходимо привлечь к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов – приглашенных организационным комитетом к участию в публичных слушаниях специалистов, иных лиц, обладающих специальными познаниями в определенной области, привлекаемых для исследования и выработки рекомендаций по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, и их привлечение к участию в публичных слушаниях с учетом того, что специалисты и должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов не могут составлять более половины от общего количества привлекаемых экспертов;

направление экспертам официальных обращений с просьбой представить предложения по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, и приглашений к участию в публичных слушаниях, а также ознакомление экспертов с предложениями жителей города Новосибирска по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, поступившими в организационный комитет в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка;

оповещение жителей города Новосибирска о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения публичных слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом срока, установленного абзацем третьим пункта 2.5 Порядка;

организация регистрации участников публичных слушаний;

подготовка заключения о результатах публичных слушаний;

осуществление иных действий, необходимых для организации и проведения публичных слушаний.

2.9. На первом заседании организационный комитет из своего состава выбирает председателя, который организует его деятельность и проводит публичные слушания, и назначает секретаря, в обязанности которого входят регистрация поступивших предложений по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, обеспечение членов организационного комитета необходимыми материалами публичных слушаний, ведение протокола публичных слушаний, иные обязанности, возложенные организационным комитетом.

2.10. Организационный комитет формирует план работы по подготовке публичных слушаний и регламент проведения публичных слушаний, распределяет обязанности между своими членами и составляет перечень задач по подготовке и проведению публичных слушаний.

Жители города Новосибирска вправе присутствовать на заседаниях организационного комитета, фиксировать их с помощью оборудования звуко- и видеозаписи, организовывать трансляцию заседаний организационного комитета по радио, телевидению и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Фиксация и трансляция заседаний организационного комитета финансируется за счет средств осуществляющего их лица.

2.11. Организация и проведение публичных слушаний финансируются за счет средств бюджета города Новосибирска органом местного самоуправления города Новосибирска, назначившим публичные слушания, если иное не предусмотрено законодательством.

2.12. Участниками публичных слушаний являются жители города Новосибирска, эксперты, представители средств массовой информации и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях.

Предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, представляются участниками публичных слушаний не позднее 5 дней до дня проведения публичных слушаний в организационный комитет лично, через представителя или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляются в электронной форме. Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 3 дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта в соответствии с пунктом 3.9 Порядка.

Предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, не должны содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

Рекомендуемая форма предложений по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, приведена в приложении 2 к Порядку.

2.13. Предложения, поступившие с нарушением требований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, возвращаются организационным комитетом без рассмотрения по существу представившему их лицу в течение 3 дней со дня их регистрации с приложением сопроводительного письма, содержащего обоснование такого возвращения.

3. Проведение публичных слушаний

3.1. После завершения регистрации участников публичных слушаний председатель организационного комитета открывает публичные слушания и оглашает информацию об инициаторе проведения публичных слушаний, наименование проекта или вопроса, вынесенного на публичные слушания, излагает его концепцию, регламент проведения публичных слушаний.

3.2. Время выступления участников публичных слушаний определяется регламентом публичных слушаний исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний.

3.3. Председатель предоставляет слово для выступления эксперту публичных слушаний.

По результатам анализа предложений, представленных в организационный комитет в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, эксперт рекомендует одобрить либо отклонить поступившие предложения с мотивированным обоснованием принятого решения.

По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного времени) председатель организационного комитета дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания.

3.4. После выступлений всех экспертов председатель организационного комитета предоставляет возможность выступить другим участникам публичных слушаний.

Участники публичных слушаний, представившие в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, могут снять свои предложения с рассмотрения.

3.5. После выступлений участников публичных слушаний председатель организационного комитета озвучивает заключение о результатах публичных слушаний, которое содержит предложения, одобренные на публичных слушаниях экспертами, предложения, рекомендованные экспертами на публичных слушаниях к отклонению, и иную необходимую информацию по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, и организует его обсуждение.

3.6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол, аудиозапись и (или) видеозапись.

Все предложения, содержащиеся в выступлениях участников публичных слушаний по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат включению в протокол публичных слушаний.

Все предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, поступившие в организационный комитет с соблюдением требований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, а также список зарегистрированных участников публичных слушаний являются приложениями к протоколу публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний подписывают председатель и секретарь организационного комитета.

3.7. Обязанность опубликования заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и на официальном сайте города Новосибирска и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» возлагается на орган местного самоуправления города Новосибирска, назначивший публичные слушания.

3.8. Организационный комитет не позднее 14 дней со дня проведения публичных слушаний направляет органу местного самоуправления города Новосибирска, назначившему публичные слушания, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, отчет о работе организационного комитета и другие материалы публичных слушаний.

3.9. В случае если субъектом правотворческой инициативы по проекту, вынесенному на публичные слушания, является орган местного самоуправления города Новосибирска, назначивший публичные слушания, указанный орган вправе доработать проект с учетом предложений, включенных в заключение о результатах публичных слушаний, и, если рассмотрение проекта и принятие решения находится в компетенции другого органа местного самоуправления города Новосибирска, направить в соответствующий орган местного самоуправления доработанный проект, заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний со всеми приложениями.

В случае, если орган местного самоуправления города Новосибирска, назначивший публичные слушания, не является субъектом правотворческой инициативы по проекту, вынесенному на публичные слушания, то доработать проект с учетом предложений, включенных в заключение о результатах публичных слушаний, вправе орган местного самоуправления города Новосибирска, в компетенции которого находятся рассмотрение проекта и принятие решения, если иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами. При этом организационный комитет направляет в орган местного самоуправления города Новосибирска, в компетенции которого находится рассмотрение проекта и принятие решения, проект, вынесенный на публичные слушания, заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний со всеми приложениями.

3.10. Организационный комитет прекращает свою деятельность со дня направления документов в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

____________

Приложение 1

к Порядку организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

в поддержку инициативы по проведению публичных слушаний

Публичные слушания по проекту (вопросу):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу по проведению публичных слушаний по проекту (вопросу)__________________, а также даем согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем подписном листе ____________________________________________________

Указать: Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), контактный телефон серия и номер паспорта или документа, его заменяющего, подпись и дата ее внесения*

Подписной лист удостоверяю:

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), серия, номер, дата и место выдачи паспорта

______________________________________________________________________

или документа, его заменяющего, контактный телефон лица, собиравшего подписи, его подпись и

____________________________________________________________________

дата заполнения подписного листа)

* – вносится собственноручно каждым жителем города Новосибирска, поддержавшим инициативу по проведению слушаний.

____________

Приложение 2

к Порядку организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по проекту (вопросу), выносимому на публичные слушания

Указать: Текст структурной единицы проекта (формулировка вопроса), содержание предложения, обоснование необходимости учесть данное предложение

Фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________

Дата рождения ____________________________________________________

Адрес места жительства, контактный телефон __________________________

Согласен на обработку указанных персональных данных.

Личная подпись и дата _____________________________________________

_____________

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении

проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета

депутатов города Новосибирска о внесении изменений

и дополнений в Устав города Новосибирска

(Установлен решением городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528)

(Наименование в редакции решения Совета депутатов города

Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

1. Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории города Новосибирска и обладающих избирательным правом, на осуществление местного самоуправления.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

2. Проект Устава города Новосибирска, проект решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (далее по тексту – проект решения) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта решения в первом чтении Советом депутатов города Новосибирска, с одновременным опубликованием (обнародованием) Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске и настоящего Порядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске и настоящего Порядка в случае, когда в Устав города Новосибирска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области или законов Новосибирской области в целях приведения Устава города Новосибирска в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

(Абзац дополнен решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 № 22; в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.06.2017 № 448)

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем участия в публичных слушаниях по проекту решения в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принимаемым решением Совета депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

4. Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения направляет в постоянно действующую специальную комиссию по Уставу города Новосибирска (далеепо тексту – комиссия):

проект решения, вынесенный на публичные слушания;

протокол публичных слушаний по проекту решения со всеми приложениями;

заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения;

сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) проекта решения.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

5. Комиссия осуществляет рассмотрениедокументов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, в соответствии с Положением о постоянно действующей специальной комиссии по Уставу города Новосибирска, утверждаемым Советом депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

6. В порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска,доработанный комиссией проект решения направляется в Совет депутатов города Новосибирска с документами, предусмотренными пунктом 4 настоящего Порядка, и обоснованием согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся в протоколе публичных слушаний по проекту решения и в приложениях к нему.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

7. Совет депутатов города Новосибирска рассматривает проект решения на сессии в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)