«Мир Наш»: Новосибирские путешественники завершили 5 этап автомобильной кругосветки

СЕГОДНЯ 04:47 2018-10-24T07:17:40+03:00

Сибиряки на внедорожниках доехали до столицы Танзании — 26 стран уже остались позади и чуть более 70 000 километров

Изменить размер текста: A A

Кругосветная автомобильная экспедиция «Мир наш» проходит в несколько этапов. Стартовали автопутешественники в 2015 году из Новосибирска. Основной состав команды передвигается на подготовленных для бездорожья автомобилях: Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 80.