2018-10-24T07:17:40+03:00
Говорит Новосибирск

«Мир Наш»: Новосибирские путешественники завершили 5 этап автомобильной кругосветки

Сибиряки на внедорожниках доехали до столицы Танзании — 26 стран уже остались позади и чуть более 70 000 километров
Денис ТАБАКОВ
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Алексей Камерзанов рассказал об автомобильных приключениях в восточной Африке.Алексей Камерзанов рассказал об автомобильных приключениях в восточной Африке.
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Кругосветная автомобильная экспедиция «Мир наш» проходит в несколько этапов. Стартовали автопутешественники в 2015 году из Новосибирска. Основной состав команды передвигается на подготовленных для бездорожья автомобилях: Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 80.

«Мир Наш»: Новосибирские путешественники завершили 5 этап автомобильной кругосветки

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