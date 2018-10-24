2018-10-24T11:08:50+03:00
Общество

Состоялся очередной волейбольный турнир памяти сотрудника АО «РЭС» Дмитрия Титова

Уже четвертый год подряд инициаторами и организаторами турнира становятся коллеги Дмитрия
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В соревнованиях приняли участие шесть команд.В соревнованиях приняли участие шесть команд.
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В минувшее воскресенье, 21 октября 2018 года, во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета прошло традиционное спортивное мероприятие - волейбольный турнир памяти Дмитрия Титова (30.11.1990 - 02.10.2014).

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Дмитрий работал ведущим инженером производственно-технической службы филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» и был одним из основных игроков волейбольной сборной Общества. Также он играл за волейбольный клуб «Восток», был известным и перспективным спортсменом Новосибирска.

Уже четвертый год подряд инициаторами и организаторами турнира становятся коллеги Дмитрия - сотрудники филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» при поддержке первичной профсоюзной организации Общества, а также его одноклубников из волейбольного клуба «Восток» и администрации Новосибирского государственного технического университета, выпускником которого был Дмитрий.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, в которых ранее играл Дмитрий Титов: АО «РЭС», Сборная НГТУ, «Выпускники НГТУ», «Восток-1», «Восток-2», Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН.

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Мероприятие начал отец Дмитрия - Вадим Вячеславович словами благодарности в адрес АО «РЭС» и других организаторов за поддержание традиции проведения волейбольного турнира и сохранение памяти о сыне, после чего все участники почтили память спортсмена-энергетика минутой молчания.

В упорной и бескомпромиссной борьбе победу в турнире завоевала команда «Восток-1», второе место заняли спортсмены из АО «РЭС», а третьими стали волейболисты из команды «Выпускники НГТУ».

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Этот ежегодный турнир, благой целью которого является сохранение на предприятии и в спортивных коллективах памяти о Дмитрии Титове, в очередной раз подарил всем участникам только положительные эмоции, позволив спортсменам проявить свое мастерство и командный дух, а зрителям - насладиться красивой игрой.

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