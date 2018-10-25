«Не памятники, а партизаны в кустах»: могилы новосибирских фронтовиков заросли травой

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-25T10:14:52+03:00

На воинском захоронении на «Гусинке» мы увидели кучи срубленной соломы между могилами и «спрятавшиеся» в кустах памятники [фото, видео]

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Николай Сергеевич Радкевич разменял девятый десяток - видел войну своими глазами. Отец его фронтовик - участвовал в Сталинградской битве, похоронен на родине на Кубани. На новосибирское кладбище Николай Сергеевич приходит на могилы друзей. От походов этих на душе становится грустно и горько - и не только из-за тоски по ушедшим людям, но и из-за отношения живых к могилам тех, кто защитил страну.

- Пойдемте со мной на Гусинобродское кладбище, - говорит Николай Сергеевич. - Там целый сектор отведен для ветеранов Великой Отечественной войны. На содержание этого участка выделяются деньги. Видно, что убирают. Но как?..

Из могилы торчат не цветы…Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мы соглашаемся на предложение увидеть все своими глазами. Приезжаем на место. Это не мемориальный комплекс - территория выделена специально для могил ветеранов, но хоронят дедушек и бабушек здесь родственники. Кто хочет, ставит оградки. Здесь не увидишь выровненных по-армейски, до миллиметра, рядков. Недавний снег чуть-чуть прикрыл скошенную между могилами траву. Но небрежность и неухоженность заметны. Видно, что уборка была - большие кучи травы свалены на дорожках, здесь обрубленные ветки, черные мешки с мусором. И все это лежит рядом с могилами фронтовиков, а порой и прямо на них. Где-то срезанная трава плотно утрамбована между памятниками. Попадаются могилы в зарослях сорняков высотой в полтора метра.

Раздвигаем кусты, а здесь могила.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Посмотрите, как стригут траву вдоль трасс. Газоны ровные, словно лужайки возле банка. Все чисто, аккуратно. А здесь… Я видел войну мальчишкой… Видел, как летали истребители, как сбивали самолеты… А сегодня я вижу вот это… - Николай Сергеевич смотрит на кладбище и ежится от осеннего ветра. - Мои знакомые несколько лет назад ездили на могилу к родственникам на кладбище под Ригой. Зашли к администратору, тот спросил фамилию, нашел ее в книге, определил участок и отвез семью на место на машине. Все в изумительном состоянии! На памятнике написаны все данные, даже воинское звание. У нас же не памятники, а партизаны в кустах…

Нельзя сказать, что не сделано ничего. Однако то, что срублено, свалено в кучи.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мы видим даты на памятниках. Почти все захороненные здесь родились в 1920-х годах. Молодыми мальчишками сибиряки уходили на фронт, а после еще жили долго - до 1980 - 1990-х. К кому-то родственники еще приходят - это видно по отсыпанным камушками могилкам, цветам и даже георгиевским лентам на памятниках. У других дети разъехались, умерли, просто забыли родственников... И что же, никому не нужны фронтовики?

Это вам не ровный европейский газон.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мы печалимся каждый год, первые лица с придыханием говорят во все микрофоны страны: «Ветеранов становится меньше». Но ведь суть-то не в этих потерях. Жизнь пройдет - все уйдем. Главное, что должно остаться, - уважение, память, почет. И где все это?

Мы пытались связаться с администрацией кладбища, но нас попросили подать официальный запрос в мэрию Новосибирска, что мы и сделали. «Комсомольская правда» - Новосибирск» вернется к теме, как только получит ответ наших чиновников.