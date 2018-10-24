Oxxxymiron «предсказал» трагедию в Керчи: православные активисты считают, что бойню в колледже мог спровоцировать рэп

24 Окт. 16:24 2018-10-24T16:38:03+03:00

Новосибирские общественники уверены, что музыкальный кумир мог повлиять на подростков и заставить их взять в руки оружие

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«Сложней всего было найти тротил и запал —

И пронести на бал фитиль, был подозрительно мал

Актовый зал, АК достал, с предохранителя снял.

Как удивится директриса лишь увидев меня…»,

— это первая строчка песни «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron. Клип на нее болтается в интернете уже лет 10. Видеоряд — кадры из эстонского фильма «Класс»: там по сюжету ученик пришел стрелять в своих одноклассников. Считай, калька керченской трагедии. Сценарий похож и на другую историю, уже из Новосибирской области: месяцами ранее 16-летний студент колледжа (кстати поклонник этого эстонского кино) пришел в колледж с отцовским ружьем. С испуга дети стали прыгать из окон второго этажа. Двое переломали ноги. А Илья выбежал обратно в коридор и покончил с собой. Параллели между этими двумя реальными трагедиями и творчеством кумира подростков увидели многие, в том числе новосибирские православные активисты. Последние давно ратуют за цензуру в музыке и кино.

— Oxxxymiron героизирует такие поступки. И это не отражение реальности, это формирование ее. Сейчас мы живем наполовину в реальном, наполовину в виртуальном мире, и виртуальный иногда детям кажется более реальным. Стратегия поведения, которая задается в этом клипе, в этой песне — она переходит в жизнь, — рассказал «КП»-Новосибирск» Иван Квасницкий, представитель Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. — Это же не дети себе придумали. Это образ. Образ отвратительный, но он как бы подается под таким хорошим соусом. Вопрос-то идеологический на самом деле. Я как педагог с 10-летним стажем понимаю, что без пионерской организации или чего-то подобного в школе мы не протянем. Пусть это называется не пионерия, а скауты, волонтеры, не важно, но нужна такая система самоорганизации в школе. Потому что количество охранников можно увеличивать до бесконечности, как и психологов, можно установить везде рамки. Школа уже превращается в зону, это неконструктивный подход.

Общественники долго думали, стоит ли выступать против творчества рэпера, как они это делают, например, с группой «Ленинград». Но в итоге решили в этот раз не писать во все инстанции.

Оксимирон «предсказал» трагедию в Керчи – православные активисты заметили сходство песни с событиями в школе. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Законов-то много, но они не работают, — говорит Квасницкий. — Сейчас это Оксимирон, завтра будет кто-то другой. Просто идет тренд, много молодежных групп, которые задают какой-то деструктив в песне, начиная с Сергея Шнурова.

Впрочем, сам солист группы «Ленинград» не согласен, что песни должны чему-то учить слушателей, к чему-то побуждать и воспитывать.

— Не надо воспринимать искусство, как рекламу, — комментировал он нападки на себя во время пресс-конференции в Новосибирске. — Это не пропаганда. Мы (артисты - Ред.) являемся только тем кривым зеркалом, которое отражает какие-то социальные и не только структуры. Сильно преувеличено в последнее время магическое влияние экрана.