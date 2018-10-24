Уроки энергетики: Кто греет батареи?

СЕГОДНЯ 05:50 2018-10-24T07:07:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Инженерном лицее НГТУ прошло необычное занятие: вместо привычного урока физики с разбором формул, схем и записью конспектов ребята окунулись в историю и современность новосибирской энергетической отрасли. Вместо учителя - инженер Новосибирской ТЭЦ-2 Юлия Стукова. Раньше она занималась испытаниями и наладкой турбин, а сейчас - отвечает за научно-техническую информацию и документацию на ТЭЦ, то есть знает о новинках отрасли буквально все. Как можно слушать такого человека без интереса?

Вместо лестниц и керосина…

Аудитория для разговора об энергетике подобралась самая подходящая. Это ученики 9 «В» класса с углубленным изучением физики. Ребятам в скором времени предстоит решать, какую профессию выбрать, поэтому они ловят каждое слово инженера-практика. Особый интерес у современных детей, растущих в век смартфонов и умных технологий, вызывают страницы прошлого.

- Подумать только, чуть более 100 лет назад каждый вечер на улицах Новониколаевска появлялись люди с лестницами - «зажигальщики» - и зажигали керосиновые фонари, чтобы утром их погасить. Чуть позже в городе построили первый временный электрический источник на основе дизель-генератора. Его хватало всего на 540 абонентов. Для сравнения, сегодня это всего лишь один многоквартирный дом, - рисует живописные картинки из прошлого в головах школьников Юлия Геннадьевна и плавно переходит к современным реалиям энергетики.

Самые любопытные девятиклассники не стесняются задавать вопросы.

- Почему в нашем городе ТЭЦ начинают считать со второй? Куда делась первая? - слышится с первых рядов.

Как оказалось, загадки здесь нет. Первая ТЭЦ, естественно, была введена в эксплуатацию раньше остальных, еще в далеком в 1924 году, и проработала до 1999 года. Объект морально и физически устарел, после чего был закрыт, - отвечает Юлия Стукова.

Военный период тоже привлекает внимание учеников, ведь это время настоящих героев. В начале войны, в 1941 году, из западной части страны было эвакуировано более 50 заводов. Для их работы нужна была электроэнергия. Поэтому всего за два месяца был построен еще один турбоагрегат. Мужчины уходили на фронт, и их место на тяжелой работе занимали женщины и дети. Обучение проходило, что называется, у станка.

История и современность энергетики

Ребята аккуратно перелистывают страницы старых книг с чертежами и проектами, датируемых 1931 годом, внимательно разглядывают черно-белые фотографии. Но и это еще не все. С помощью замысловатой схемы, но простыми словами Юлия Стукова объясняет, как ТЭЦ работает сегодня. Для нее это не просто картинка - это проекция «живого» организма. Может, поэтому рассказ оказывается таким легким и понятным для ребят.

- Сегодня в Новосибирске четыре тепловые станции, основным топливом которых является уголь. В виде пыли он вносится вместе с воздухом в топку котла. В процессе горения вода преобразуется в пар с температурой 560 градусов. Под высоким давлением пар поступает в турбину, вращает ротор и генератор, - описывает процесс инженер. - В результате энергия водяного пара превращается в механическую энергию вращения ротора, а она, в свою очередь, в электрическую.

Порой учителя слышат на своих уроках после изучения очередной сложной темы: «Зачем нам это надо? Где в жизни это пригодится?» Но только не в этот раз. После этого урока подобных вопросов ни у кого не возникло. Сегодня детям рассказали, откуда берется тепло и свет в их квартирах и заряд в батареях смартфонов.

- Энергетика - очень интересная и многогранная отрасль, ее элементы можно изучать до бесконечности, но никогда не сможешь узнать все, - делится впечатлениями от урока Иван Петрухин. - Теперь я знаю, как нагревают воду, как вырабатывают электроэнергию. Хоть мы и учимся в инженерном классе, но в целом в повседневной жизни не всегда понимаем, как происходят те или иные процессы, так что занятие оказалось полезным для нашего кругозора.

Анна Гурина, классный руководитель 9 «В», с улыбкой заметила:

- Тема урока попала в цель. Ребята заинтересовались, живо отреагировали. Кто знает, может, среди этих школьников есть те, кто в будущем придет работать на ТЭЦ и продолжит традиции новосибирских энергетиков.

А впереди ребят ждет экскурсия на одну из ТЭЦ города, где они своими глазами увидят, откуда берется свет и кто согревает сибиряков.