От котельной до медцентра: Андрей Шимкив провел личный прием жителей Новосибирской области

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T15:37:54+03:00

Коллектив медицинского центра НИИТО обратился к спикеру Заксобрания с просьбой как-то повлиять на ситуацию, сложившуюся после отстранения от работы руководителя клиники.

Люди приходят к спикеру Заксобрания в надежде решить важные вопросы

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Личный прием граждан для председателя Законодательного собрания Новосибирской области имеет двойное значение. Во-первых, это реальная возможность помочь и поддержать людей в непростой жизненной ситуации. Во-вторых, подобное общение помогает законодателям понять, какие проблемы и системные недоработки сложились в регионе. В этом смысле некоторые обращения - это сигналы: пора что-то менять с помощью законотворческих инициатив.

Вот и на этот раз на личный прием со своими проблемами к Андрею Шимкиву пришли 10 граждан. География не ограничивается городской чертой - приехали жители из Убинского района, Кочек, Новосибирского сельского района.

ТЕПЛО И ВОДА - В ПРИОРИТЕТЕ

Непростая ситуация сложилась в селе Кочки, где существующая котельная находится под угрозой отключения. Местная активистка Людмила Породзинская винит главу сельсовета в нежелании решать проблемы. По ее словам, глава умывает руки и предупреждает - в следующем сезоне центрального отопления не будет, готовьте печи.

- Говорят, тепло у нас будет только до 15 мая, котельную закроют из-за неэффективности, - переживает Людмила Породзинская. - Котельная обслуживает порядка 40 домов, и в этом году люди еле дождались тепла. Местное предприятие обанкротилось, но это не повод перекладывать все заботы на местных жителей.

- Путь решения вижу в том, чтобы перевести котельную в муниципальную собственность. Это мы просто обязаны сделать, потому что от стабильной работы котельной зависят жизни людей, - отметил Андрей Шимкив и поручил проконтролировать этот вопрос депутату округа Денису Субботину.

С другой, инфраструктурной проблемой, на прием пришла Светлана Налбандян, она представляет поселок Садовый в Новосибирском районе, а точнее, ту его часть, где земельные участки получили многодетные семьи. Люди строятся уже не первый год, но нормальных дорог и водопровода здесь до сих пор нет.

- Люди сами копают колодцы, но на многих участках грунтовые воды пролегают слишком глубоко, к тому же качество воды оставляет желать лучшего. Иногда приходится и дождевую воду собирать, и снег растапливать, - описывает Светлана немыслимые для XXI века вещи.

- Понятно, что поселок надо доводить до ума - решать вопросы с водой, канализацией, освещением. Поэтому я предложил собрать еще одно совещание с участием главы поселения, главы района, министров, от которых зависит решение, - сказал Андрей Шимкив.

По словам спикера, подобные ситуации встречаются довольно часто - люди получают землю в чистом поле, без условий для жизни, поэтому к решению этой проблемы надо подходить комплексно.

НЕ ТО НИИТО

Сразу несколько человек из новосибирского медицинского центра НИИТО имени Цивьяна пришли на прием к спикеру Заксобрания с просьбой как-то повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг клиники после отстранения от работы руководителя. Институт сначала вовсе приостановил работу, но коллектив сумел справиться с основными сложностями, были совершены необходимые закупки, врачи проводят операции.

В свое время из института была выделена автономная некоммерческая клиника, что существенно урезало коечный фонд и количество операционных. Раньше это административное деление не создавало преград для деятельности врачей, но с началом проверок все изменилось. Сегодня врачи не имеют возможности выполнять план операций, хотя специалисты готовы, а потребность у пациентов высокая. Актив клиники пока не видит выхода, для начала просит хотя бы назначить руководителя НИИТО.

- Это одно из лучших предприятий в стране, специализирующееся в сфере травматологии и ортопедии, и необходимо, чтобы врачи продолжали делать то, что умеют. Для начала - хотя бы вышли на уровень, предшествовавший всем этим негативным событиям, - подчеркнул глава регионального парламента Андрей Шимкив.

В ближайшие дни вопросом займется комитет Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

- До сессии мы этот вопрос досконально изучим. К сожалению, не все там просто, но, надеюсь, мы выйдем на какие-то пути решения. Обратимся на сессии к министру здравоохранения, чтобы это предприятие было сохранено, - добавил Андрей Шимкив.