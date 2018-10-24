2018-10-23T15:35:00+03:00
Общество

Школьные обеды в Новосибирске стали вкуснее

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин рассказал, какие меры помогли улучшить ситуацию
Елизавета СОНИНА
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Сегодня по большинству продуктов, поставляемых в столовые, нареканий нет.Сегодня по большинству продуктов, поставляемых в столовые, нареканий нет.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В феврале прошлого года «Комсомольская правда» писала о непростой ситуации, сложившейся в новосибирских школьных столовых. Дело было не просто в «резиновых» сосисках - иногда поварам поставляли откровенный фальсификат. Проблема очень серьезная, ведь на кону - здоровье детей. На базе Совета депутатов города Новосибирска была создана специальная группа по разработке предложений по совершенствованию питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях. Активисты и депутаты спорили и предлагали свои пути решения. Группа достаточно плотно взялась за работу, и вот по прошествии более чем полутора лет можно подвести первые итоги: качество блюд в школьных столовых существенно улучшилось, об этом свидетельствует и статистика проверок, проведенных департаментом образования мэрии Новосибирска. В докладе, озвученном сотрудником департамента, по большинству продуктов, поставляемых в столовые, нареканий нет.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Николай Тямин рассказал о том, какие меры помогли исправить ситуацию:

- Департаменту образования из бюджета были выделены 2,5 миллиона рублей на проведение лабораторных исследований продукции от поставщиков. Когда поставщики продуктов в школьные столовые узнали, что вся продукция будет проверена в лаборатории, нечистоплотные участники рынка сами ушли из отрасли. Кроме того, мы отработали тему с Роспотребнадзором и Росздравнадзором, было принято решение об увеличении родительской платы за питание. Кстати, по этому поводу нам не поступило ни одной жалобы от родителей - все понимают, что качество продуктов зависит от цены. Комплекс всех этих мер привел к положительному результату. Конечно, до идеала далеко, но прогресс очевиден.

Николай Тямин.

Николай Тямин.

На очередном заседании рабочей группы от депутатов Совета депутатов города Новосибирска поступило еще одно рационализаторское предложение по этой теме - ввести в школьных столовых систему шведских столов. Выбор блюда будет полезен для приверед, такая система более экономична, ведь несъеденное не выкидывается в отходы, да и в столовых поймут, какие блюда детям нравятся больше, а какие поварам необходимо доработать.

На собрании были также озвучены итоги устройства детей в сады. Плановая задача «утрамбовать» трехлеток в группы департаментом образования выполнена. За бортом остались 72 ребенка, но, как уверяют депутаты, в каждом из этих случаев разбирались отдельно. Многие из этих детей не пошли в муниципальные сады из-за выбора родителей, сделанного в пользу частных учреждений.

Тем не менее на данный момент в очереди на места в детских садах более 2800 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это уже обновленный список, составленный после того, как сады выпустили детей и набрали новых. Понятно, что очередь обнулилась, но тут же выросла новая. Детям исполнилось по 3 года, декретные отпуска заканчиваются, мамам пора на работу, и что делать?

- Выход только один - строить еще детские сады, - дает безальтернативный ответ Николай Тямин. - Причем, акцентирую внимание, сегодня есть острая нехватка ясельных групп, поступает очень много обращений от молодых, энергичных родителей, которые готовы выйти на работу и после полутора лет декретного отпуска, но ребенка оставить не с кем.

Департамент образования мэрии Новосибирска признает, что все возможные варианты по увеличению мест в действующих садах уже использованы.

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