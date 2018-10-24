Школьные обеды в Новосибирске стали вкуснее

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T15:35:00+03:00

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В феврале прошлого года «Комсомольская правда» писала о непростой ситуации, сложившейся в новосибирских школьных столовых. Дело было не просто в «резиновых» сосисках - иногда поварам поставляли откровенный фальсификат. Проблема очень серьезная, ведь на кону - здоровье детей. На базе Совета депутатов города Новосибирска была создана специальная группа по разработке предложений по совершенствованию питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях. Активисты и депутаты спорили и предлагали свои пути решения. Группа достаточно плотно взялась за работу, и вот по прошествии более чем полутора лет можно подвести первые итоги: качество блюд в школьных столовых существенно улучшилось, об этом свидетельствует и статистика проверок, проведенных департаментом образования мэрии Новосибирска. В докладе, озвученном сотрудником департамента, по большинству продуктов, поставляемых в столовые, нареканий нет.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Николай Тямин рассказал о том, какие меры помогли исправить ситуацию:

- Департаменту образования из бюджета были выделены 2,5 миллиона рублей на проведение лабораторных исследований продукции от поставщиков. Когда поставщики продуктов в школьные столовые узнали, что вся продукция будет проверена в лаборатории, нечистоплотные участники рынка сами ушли из отрасли. Кроме того, мы отработали тему с Роспотребнадзором и Росздравнадзором, было принято решение об увеличении родительской платы за питание. Кстати, по этому поводу нам не поступило ни одной жалобы от родителей - все понимают, что качество продуктов зависит от цены. Комплекс всех этих мер привел к положительному результату. Конечно, до идеала далеко, но прогресс очевиден.

Николай Тямин.

На очередном заседании рабочей группы от депутатов Совета депутатов города Новосибирска поступило еще одно рационализаторское предложение по этой теме - ввести в школьных столовых систему шведских столов. Выбор блюда будет полезен для приверед, такая система более экономична, ведь несъеденное не выкидывается в отходы, да и в столовых поймут, какие блюда детям нравятся больше, а какие поварам необходимо доработать.

На собрании были также озвучены итоги устройства детей в сады. Плановая задача «утрамбовать» трехлеток в группы департаментом образования выполнена. За бортом остались 72 ребенка, но, как уверяют депутаты, в каждом из этих случаев разбирались отдельно. Многие из этих детей не пошли в муниципальные сады из-за выбора родителей, сделанного в пользу частных учреждений.

Тем не менее на данный момент в очереди на места в детских садах более 2800 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это уже обновленный список, составленный после того, как сады выпустили детей и набрали новых. Понятно, что очередь обнулилась, но тут же выросла новая. Детям исполнилось по 3 года, декретные отпуска заканчиваются, мамам пора на работу, и что делать?

- Выход только один - строить еще детские сады, - дает безальтернативный ответ Николай Тямин. - Причем, акцентирую внимание, сегодня есть острая нехватка ясельных групп, поступает очень много обращений от молодых, энергичных родителей, которые готовы выйти на работу и после полутора лет декретного отпуска, но ребенка оставить не с кем.

Департамент образования мэрии Новосибирска признает, что все возможные варианты по увеличению мест в действующих садах уже использованы.