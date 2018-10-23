Новосибирские подростки-патриоты выиграли форму для своих отрядов

23 Окт. 20:35 2018-10-23T20:36:26+03:00

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Когда школьник приходит в военно-патриотический клуб, то, конечно, он мечтает участвовать в «Зарницах», сборах, примерить красивую форму. Форма для него не просто атрибут, а такой аналог военного обмундирования, которое есть у взрослых. Но вот проблема: далеко не у всех клубов есть возможность купить своим курсантам форму. На выручку пришел Центр патриотического воспитания Новосибирской области: в регионе объявили конкурс на лучшее электронное портфолио среди клубов региона. И главной наградой как раз и стала форма.

- Всего в конкурсе участвовал 51 военно-патриотический клуб из 15 районов и городов Новосибирской области, –рассказывает Алла Данилевская, ди ректор Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Их задача была в электронном портфолио рассказать о работе клуба, успехах, достижениях. Словом, это не просто разовая презентация, а то чем реально живет клуб. И самое главное, это портфолио должны были сделать сами дети. Конечно же, под чутким оком наставников – педагогов, которые занимаются этой работой.

Дети подошли к заданию творчески и основательно: они не просто собрали вместе фотографии, но и постарались показать, насколько интересная у юнармейцев жизнь.

- Мы участвуем в различных соревнованиях, конкурсах, в том числе и всероссийских. Например, мы победили в конкурсе сочинений, – рассказывает Анна Демидова, воспитанница военно-патриотического клуба «Орленок». – И мы представили в своем портфолио не только историю и заслуги нашего клуба, но и рассказали о нашем школьном музее (Анна учится в школе №4 г.Бердска – прим.авт).

Лариса Пажога, руководитель военно-патриотческого клуба «Альтаир» Убинского района, вместе со своими воспитанниками получит новую форму.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Старания «Орленка» и еще 44 юнармейских отрядов со всех уголков Новосибирской области оценили по достоинству: победители получили по 10 комплектов юнармейской формы и юнармейский флаг для своего отряда. Курсанты и их руководители от награды были в восторге:

– Наш отряд образовался этим летом, и дети успели получить только береты и значки. Конечно, они смотрели на остальных ребят и спрашивали: «Почему у них такая красивая форма, а у нас одни береты?», – делится Лариса Пажога, руководитель военно-патриотческого клуба «Альтаир» Убинского района. – Я им объясняла, что на всех не хватает, и со временем у нас тоже будет такая форма. Составляли портфолио мы все вместе, потому что когда я объявила, какой ждет приз, дети с таким настроем все делали! Конечно, очень надеялись на победу. И вы представляете: сбылась мечта ребятишек!

Но, главное конечно, это не сама форма, а то, что у юнармейцев появляется совсем другое настроение, ощущение сопричастности к большому всероссийскому движению:

– Это поможет ребятам вывести работу на новый уровень, сделать ее более интересной и активной, – уверена Алла Данилевская.

А нам остается только поздравить победителей и пожелать им не только дальнейших успехов, но и эффектно и красиво выглядеть в новой форме!