2018-10-23T13:50:45+03:00
Общество

«Ростелеком» наградил лучших: подведены итоги конкурса «Сибирь.ПРО»

«Ростелеком» вручил призы победителям в двух номинациях ХIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», генеральным партнером которого компания традиционно выступает
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В 18 номинациях награды получили 39 журналистов из разных субъектов федерации СФО.В 18 номинациях награды получили 39 журналистов из разных субъектов федерации СФО.
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В номинации «Молодая Сибирь» в категории «Автор печатного/интернет СМИ» победила корреспондент издания «Искитимская газета» (Новосибирская область) Наталья Кривякина, в категории «Журналист электронного СМИ» – корреспондент ГТРК «Красноярск» Кристина Пырх. В номинации «Цифровая Сибирь» первыми стали корреспондент издания «Комсомольская правда» – Томск» Светлана Чернозубенко и корреспондент ГТРК «Новосибирск» Ольга Омелаенко.

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Торжественная церемония награждения победителей «Сибирь.ПРО» прошла при участии полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, руководителей компаний-партнеров конкурса, членов оргкомитета и жюри проекта, руководителей региональных средств массовой информации. В этом году на суд жюри было представлено рекордное за все тринадцать лет существования проекта количество работ – 766. Приветствуя победителей «Сибирь.ПРО», полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло отметил, что конкурс 2018 году был посвящен реализации в Сибири проектов комплексного развития регионов, а также наукоемким отраслям экономики и строительству объектов инновационной инфраструктуры.

- Особая роль в решении этих задач принадлежит средствам массовой информации. Созидание и деятельное участие в переменах к лучшему – это неотъемлемая часть профессии журналист, – подчеркнул Сергей Меняйло.

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Поддержка «Ростелекомом» номинации «Молодая Сибирь» имеет многолетнюю традицию, «Цифровая Сибирь»– номинация молодая. Она учреждена в прошлом году для поощрения журналистов, которые освещают темы, связанные с реализацией проекта «Цифровая экономика».

- Цели компании пересекаются с главной темой конкурса «Сибирь.ПРО»–комплексное развитие сибирских регионов. Сегодня понятно, что цифровая составляющая в этих проектах будет расти с каждым годом. И «Ростелеком», как инфраструктурный партнер государства в программе «Цифровая экономика», внесет свой вклад в ускорение экономического роста и благосостояния жителей макрорегиона. Думаю, что тема цифровой экономики в журналистике будет и дальше активно развиваться, – подчеркнул вице-президент – директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, поздравляя победителей конкурса.

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В 18 номинациях награды получили 39 журналистов из разных субъектов федерации СФО. Компании-партнеры конкурса также организовали для победителей экскурсии на свои предприятия и рассказали о самых значимых проектах. «Ростелеком» продемонстрировал проект на базе интернета вещей – систему удаленного сбора и обработки данных общедомовых и индивидуальных приборов учета.

Наша справка

Конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» проводится по инициативе и поддержке полпреда президента РФ в СФО с 2005 года. С начала реализации проекта в нем приняли участие более 500 средств массовой информации и более трех тысяч авторов печатных изданий, журналистов электронных СМИ и информационных агентств.

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