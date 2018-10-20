2018-10-22T09:27:59+03:00
Общество

За строками уголовного дела: следователь поднялся в горы, чтобы разгадать причины крушения вертолета Ми-8

Вчера следователи-криминалисты отметили свой профессиональный праздник. Рассказываем об одном из самых опытных сотрудников Западно-Сибирского следственного управления на транспорте - Вадиме Чуркине.
Татьяна СОЛОВОВА
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Ради службы Вадиму Чуркину приходилось и в горы подниматься, и немалые расстояния преодолевать. Фото: предоставлено Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.Ради службы Вадиму Чуркину приходилось и в горы подниматься, и немалые расстояния преодолевать. Фото: предоставлено Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
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О СЛУЖБЕ МЕЧТАЛ ЕЩЕ МАЛЬЧИШКОЙ

Подполковник Вадим Чуркин - следователь с 13-летним стажем. Вадим Витальевич признается:

- С детства нравилась профессия следователей, которые помогают людям установить истину и восстановить справедливость. С третьего курса юридического факультета в качестве общественного помощника помогал следователям, зачастую выезжал на места происшествий, где искал улики, изобличающие преступников, присутствовал при проведении допросов, проверке показаний. Это пригодилось в начале службы, поскольку не пришлось изучать практическую часть работы с нуля.

Работа следователя-криминалиста не бывает легкой. Фото: предоставлено Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Работа следователя-криминалиста не бывает легкой. Фото: предоставлено Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В 2005 году, после окончания учебы, Вадим Витальевич устроился следователем в Карасукскую транспортную прокуратуру Новосибирской области, и вся его дальнейшая деятельность связана с расследованием транспортных преступлений. Железнодорожные катастрофы и аварии, должностные, таможенные и экономические преступления - все это легло на плечи криминалиста. В 2007 году он был принят на службу следователем в Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В 2010 году Вадим Витальевич стал следователем-криминалистом отдела криминалистики Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, где продолжает служить по настоящее время.

Самолет Ан-24, попавший в беду в Стрежевом.

Самолет Ан-24, попавший в беду в Стрежевом.

КАТУШКУ ОТ САМОПИСЦА ИСКАЛИ 10 ДНЕЙ

За время службы Вадиму Витальевичу не раз приходилось выезжать на места происшествий и проводить поиски в горах Алтая, в районах Крайнего Севера Красноярского края, в болотистой и таежной местности. Был он в 2010 году и на месте крушения вертолета Ми-8Т в Тарском районе Омской области. Тогда вертолет загорелся и разрушился, что повлекло смерть девяти пассажиров.

При осмотре фрагментов воздушного судна не была обнаружена катушка-регистратор бортового речевого самописца, которая была утеряна при крушении.

- Катушка имела решающее значение для установления причины авиакатастрофы, и чтобы отыскать ее, пришлось прочесывать местность 10 дней, - вспоминает Вадим Чуркин.

В итоге с помощью металлоискателя катушка была обнаружена и передана в Межгосударственный авиационный комитет для исследования.

Спустя четыре года вертолет Ми-8Т рухнул на северном склоне хребта Тумат-Тайга в Кызылском районе Республики Тыва.

- Для осмотра воздушного судна пришлось подниматься на высоту 2381 метр над уровнем моря, что было очень трудно: ранее я опыта горного восхождения не имел, - признается следователь.

Поднявшись, он сумел найти и передать в Межгосударственный авиационный комитет GPS-навигатор, с помощью которого установлен маршрут, по которому следовал вертолет непосредственно перед крушением.

И это далеко не полный список мест, где работал следователь: был и Стрежевой, и много еще других командировок. Так что остается только пожелать Вадиму Витальевичу и всем его коллегам успехов в работе и крепого здоровья!

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