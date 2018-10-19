2018-10-20T11:36:45+03:00
Говорит Новосибирск

Сезонная депрессия: как она проявляется, как к ней относиться, как с ней бороться

В программе «Говорит Новосибирск!» вместе с опытнейшим психологом и психотерапевтом Татьяной Скрицкой основательно погружались в тему сезонной депрессии
Денис ТАБАКОВ
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Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, создатель и руководитель центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия»Татьяна Скрицкая, кандидат психологических наук, создатель и руководитель центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия»
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Наш постоянный эксперт Татьяна Скрицкая – кандидат психологических наук, создатель и руководитель центра семейной психологии и психотерапии «Фамилия». В самом начале программы она отметила, что по медицинской статистике сезонным депрессиям подвержены 5-7% населения:

– Это, можно сказать, естественное явление, потому что депрессиям, в том числе сезонным, подвержено достаточно большое количество людей. Особенно тех, кто живет в холодных широтах, где объективно не хватает солнца.

На вопрос одного из слушателей, может ли рассеянность являться признаком депрессии, Татьяна Скрицкая ответила, что, да, может, так же как и скука, отсутствие радости, ощущение того, что жизнь утратила перспективу:

– Есть знаменитая триада американского психолога Аарона Бека, которая говорит о том, что диагностировать депрессию можно по трем основным признакам. Первое – это негативное отношение к собственному прошлому. Второе – негативная оценка себя в настоящем. И третье – это негативная оценка собственного будущего. То есть «у меня было всё плохо, сейчас ничего не получается, и дальше ничего хорошего тоже не будет».

Все важные подробности о сезонной депрессии – в записи программы.

P.S. Кстати, в конце эфира Татьяна Скрицкая отметила, что нередко психологи рекомендуют своим пациентам справляться с сезонной депрессией с помощью музыки, но на «противоходе» это не работает – если всё плохо и безрадостно, а ты себе включаешь развеселую песню «Sunny» группы Boney M, то это не поможет, музыку нужно выбирать под собственное актуальное настроение.

Сезонная депрессия: как она проявляется, как к ней относиться, как с ней бороться

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