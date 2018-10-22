2018-10-22T21:39:00+03:00
Общество

Сибирские подростки-патриоты выбирают имя для «Толмачево»

В столице Сибири прошло обсуждение проекта «Великие имена России»
Татьяна СОЛОВОВА
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«Толмачево» вошло в список 45 аэропортов«Толмачево» вошло в список 45 аэропортовФото: Андрей КОПАЛОВ
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Проект «Великие имена России» - это дань уважения тем людям, которые прославляли нашу Родину и вошли в историю. А как можно сделать так, чтобы они точно остались в памяти? И вспоминали бы мы имена великих патриотов не только в праздники, а, что называется, всегда они были бы на слуху. Один из вариантов – присвоить их имена «воздушным воротам» 45 крупных городов. Безусловно, новосибирский аэропорт вошел в это число. Общественности остается выбрать достойный вариант. И, похоже, сибирякам небезразлична эта кампания.

- Первый этап проекта – это публичные обсуждения: представители общественных объединений, предлагая свои варианты, помогают составить список имен-претендентов на название местного аэропорта, - рассказывает Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Любопытно, что никакой формальности не было. Все, кто занимается этой важной деятельностью, отмечают: слушания прошли необычно. В них участвовали преподаватели и воспитанники военно-патриотических клубов области. Как выяснилось ,подростки живо интересуются историей, и им не безразлично какое имя получит наш аэропорт.

- Ребята активно изучают историю своего района, своего города, своей страны, что является мощным воспитательным эффектом. Это очень важно – гордиться своими земляками, - дополняет Алла Александровна.

Подростки и педагоги военно-патриотических клубов обсудили, какое имя присвоить аэропорту. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Подростки и педагоги военно-патриотических клубов обсудили, какое имя присвоить аэропорту.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

И это – не просто слова, особенно для воспитанников бердского военно-патриотического клуба «Орленок».

- Я учусь в десятом классе бердской школы №4, и у нас хранится бюст Александра Покрышкина , который когда-то отыскали ученики, - рассказывает Анастасия Ковалева, воспитанница «Орленка». – И я уверена, что имя легендарного летчика наш аэропорт давно заслужил.

А в Центре дополнительного образования города Искитима вспомнили и о другом знаменитом земляке – пограничнике Иване Васильевиче Коротееве. Он родился в деревне Горевка Искитимского района, в 1934 году был призван на службы. Погиб через 2 года, защищая погранзаставу Толочкино во время нападения японо-манчжурских диверсантов.

- Дети сами задали вопрос: а вот можно назвать имя нашего, местного человека, о жизни и подвиге которого мы точно знаем? И вспомнили об Иване Васильевиче Коротееве: у нас ведь и центральный парк в честь него назван, и стела установлена в городе, - рассказывает директор Центра дополнительного образования города Искитима Марина Курдюмова. - И важно то, что многие во время этого проекта еще раз узнали о своих местных героях.

Попадет ли один из предложенных вариантов в шорт-лист, который начнут формировать с 29 октября, узнаем позже. А пока вплоть до 28 октября каждый человек может выбрать один из аэропортов, предложенных на сайте проекта Великие Имена.рф, и предложить ему имя великого соотечественника. Либо позвонить по телефону горячей линии 8-800-707-93-17 и тоже сообщить свой вариант. Имена, которые предложат более 500 человек, войдут в итоговый лонг-лист, из которого потом и будет выбрана тройка лидеров. А 8 ноября начнется финальное голосование.

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