2018-10-22T14:44:26+03:00
Картина дня - Новосибирск

«Я переживаю за бабушку» - пенсионерка, подарившая чиновнику веревку и мыло, не ожидала таких последствий

Женщина стала знаменитой на всю Россию. Общественник говорит, что теперь опасается за ее здоровье
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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На пенсионерку свалилось повышенное внимание. Фото: «Гражданский патруль».На пенсионерку свалилось повышенное внимание. Фото: «Гражданский патруль».
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Жительница Новосибирска купила подарки для новосибирского министра соцразвития – веревку, мыло, спички и соль. На большее не хватило – пенсионерка пользовалась той суммой, которую прибавили к прожиточному минимуму. Это – 89 рублей.

Большинство комментаторов в соцсетях поддерживает женщину. Но не все. Вот, что пишут интернет-пользователи: «у меня слезы на глазах от умиления и заботы правительства о нас», «чинуш надо посадить на такие пенсии», «какая-то очередная провокация? Не понятно, чего она пыталась этим добиться», «рейтинг вырос незначительно, на уровне погрешности, зато гнев народный уже кипит и он реальный», «бабушка просто роль артистки сыграла в этой провокации, и явно не за 89 сыграла, а побольше заплатили».

Новосибирский общественник Ростислав Антонов рассказал, как было снято видео. А также добавил, что беспокоится за женщину из-за повышенного внимания к ней. Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда».

Веревка и мыло для министра - общественник рассказал о последствиях необычной акции. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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