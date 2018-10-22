Банк УРАЛСИБ в Новосибирске: Главный принцип работы - эффективность

22 Окт. 09:00 2018-10-23T09:00:02+03:00

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Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел пресс-завтрак, участие в котором приняли редакторы и журналисты ведущих региональных СМИ. Гостями пресс-центра новосибирской «Комсомолки» стали вице-президент по связям с общественностью, руководитель Службы внешних коммуникаций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ирина Волина и управляющий филиалом в городе Новосибирске Александр Сорокин. Они рассказали журналистам об основных итогах работы Банка УРАЛСИБ в 2018 году, участии банка в национальных и региональных проектах и, конечно же, об акциях и предложениях банка для бизнеса и розничных клиентов. Был и еще один приятный повод для встречи - в этом году Банк УРАЛСИБ отмечает свое 30-летие.

А начался пресс-завтрак с того, что управляющий филиалом Александр Сорокин рассказал, как работает Банк УРАЛСИБ и на какие точки роста опирается в развитии бизнеса:

- УРАЛСИБ - универсальный банк, а значит, бизнес его достаточно широко диверсифицирован: банк активно присутствует в самых разных рыночных сегментах. Ключевой принцип работы - эффективность. Прежде чем развивать бизнес по тому либо другому направлению (и даже отдельному продукту), банк кропотливо оценивает, насколько эффективным и прибыльным будет это направление. Именно такой внимательный подход обеспечивает устойчивость банка и помогает определить ключевые, фокусные для банка направления бизнеса. В 2017 - 2018 годах такими точками роста являются ипотека, рефинансирование кредитов, кредитные карты, вклады, продукты для малого и среднего бизнеса.

По большинству из этих направлений УРАЛСИБ входит в число крупнейших игроков на рынке. Так, по итогам работы в 2017 году УРАЛСИБ вошел в топ-10 крупнейших ипотечных банков (увеличив объемы выдачи ипотеки за год в 4,5 раза), топ-10 крупнейших автокредитных банков, топ-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса, топ-10 крупнейших эмитентов карт «Мир». В текущем году активный рост продолжился. Например, по итогам 9 месяцев 2018 года УРАЛСИБ выдал ипотечных кредитов на цели рефинансирования на сумму 2,4 миллиарда рублей, втрое превысив показатели за аналогичный период прошлого года.

На вопросы журналистов отвечают вице-президент по связям с общественностью, руководитель Службы внешних коммуникаций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ирина Волина и управляющий филиалом в городе Новосибирске Александр Сорокин.Фото: Валерий КЛАММ

Еще одно направление бизнеса, которому в УРАЛСИБе уделяют серьезное внимание, - малый и средний бизнес. Здесь банк также является одним из лидеров на российском рынке, входя по итогам 2017 года в топ-5 по объемам кредитования МСБ.

- Мы внимательно следим за тенденциями, которые намечаются в экономике, за запросами, которые идут от наших клиентов, и прекрасно понимаем, что предпринимательство - это одна из основ развития современной экономики. В этом году мы открыли счета 3500 клиентам, которые работают в сегменте малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что нам доверяют. Мы стараемся развивать это направление с точки зрения комплексной поддержки предпринимателей на разных этапах развития их бизнеса, - продолжил Александр Сорокин. - Сейчас в нашем банке предприниматели могут получить весь комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты и пакеты услуг, РКО, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти обучение в Университете бизнеса и получить помощь при выборе программы господдержки.

Актуальной для банка является и тема развития женского предпринимательства. Как отметила Ирина Волина, зачастую женщины-предприниматели куда более ответственно относятся и к своему делу, и к своим обязательствам, тщательно взвешивают каждое свое решение и продумывают свои шаги в бизнесе, менее склонны к необдуманным поступкам. Именно поэтому банк готов развивать тематику женского предпринимательства в самых разных аспектах.

Так, например, представители Банка УРАЛСИБ рассказали журналистам о проекте, который реализуется совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» - «Мама-предприниматель». Региональные этапы конкурса в 2018 году прошли в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Барнауле, Кемерово и других городах. Наиболее успешные проекты получили гранты от партнера банка на открытие собственного дела.

А еще наши гости говорили о том, что активно помогают людям с ограниченными возможностями. В этом году в УРАЛСИБе стартовал проект «Доступная среда». На первом этапе он касается обучения сотрудников фронт-офиса обслуживанию клиентов с ограниченными возможностями. Цель этих мероприятий понятна - создать комфортные и равноценные условия для обслуживания всех клиентов.

Наша справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: В+ Fitch Ratings, B- Standard&Poor’s и B3 Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) ВВВ- (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает 6 филиалов, 274 точки продаж, 1479 банкоматов, 527 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS - единое технологическое решение для банков-партнеров.

Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - один из старейших филиалов банка, работает с 1996 года. Филиал в городе Новосибирске - это региональное подразделение УРАЛСИБА, которое управляет бизнесом банка на территории Сибирского федерального округа. В Сибири работает 32 отделения в 20 городах, в том числе в таких крупных экономических центрах региона, как Новосибирск, Красноярск, Омск, Кемерово, Барнаул, Иркутск, Томск.