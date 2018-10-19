Удар в висок и кома: бывшего военного покалечили за то, что он толкнул девушку

19 Окт. 14:40 2018-10-22T09:27:59+03:00

Два года назад у Сергея родился сын Ярослав. Фото: личный архив.

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26-летний Сергей Сникин - бывший военнослужащий. После того как отслужил срочную, остался в армии по контракту. Прослужил еще пять лет, был в Таджикистане. Последние два года - на гражданке. В Новосибирске устроился на железную дорогу ремонтником пути. Вместе с женой Еленой растит двухлетнего сына Ярослава. В общем, живи, радуйся и наслаждайся мирной жизнью.

Но беда не спрашивает, когда и с кем ей встретиться. Парадокс судьбы какой-то: на службе Сергей не пострадал, а элементарный поход в магазин обернулся реанимацией, комой... Как говорят врачи, что будет дальше - неведомо.

Сергей пять лет прослужил по контракту. Фото: личный архив.

«СЕРЕЖА СКАЗАЛ, ЧТО ТОЛКНУЛ НЕ СПЕЦИАЛЬНО»

14 октября около двух часов дня парень зашел в «Пятерочку» рядом со своим домом в Кировском районе. Обычные хозяйственные нужды - понадобились продукты к ужину. О том, что было дальше, нам рассказала Елена Беляева, родная тетя Сергея:

- Свидетели, с которыми мне удалось пообщаться, уверяют, что племянник уже выходил из магазина и спускался по лестнице, когда нечаянно толкнул девушку. Она начала на него кричать, материться. Сережа только и успел сказать: «Я же не специально». И получил удар в висок от мужа этой девушки. Сергей упал, сильно ударился головой о лестницу и мгновенно потерял сознание…

Правда, у сибирячки, которую толкнул Сергей, и ее 21-летнего супруга другая версия событий. Они озвучили ее правоохранителям.

- Со слов девушки, после того, как мужчина ее толкнул, она сделала ему замечание. Но он в ответ еще раз толкнул ее. Супруг услышал крики, ударил обидчика, тот упал и сильно ударился об асфальт головой, - поясняют в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Супруга Елена верит, что Сергей сможет выкарабкаться. Фото: личный архив.

ВРАЧИ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ

После того как Сергей потерял сознание, напавший на него мужчина и его супруга не сбежали. Обидчик вызвал полицию и дождался приезда наряда.

- Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, второй участник конфликта, 21-летний мужчина с женой, - в отдел полиции, - рассказали в МВД по Новосибирской области. - Сейчас нападавший новосибирец находится под подпиской о невыезде.

Что касается состояния здоровья Сергея, то врачи немногословны.

- Врачи сказали, что с такими травмами до больницы обычно не успевают довезти, - поделилась Елена. - У Сергея тяжелая черепно-мозговая травма. Спасибо всем, кто откликнулся и сейчас сдает для Сергея кровь. Его сейчас готовят к операции.

В полиции уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ: виновному грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или шесть месяцев ареста.

А родственники Сергея просят откликнуться всех очевидцев произошедшего. Связаться с его тетей Еленой можно по тел. 8-906-994-93-04.