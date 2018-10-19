2018-10-22T07:39:43+03:00
Общество

Война - скверам, мир - бизнес-дворцам

Скандальный чиновник Анатолий Мотыга разрешил очередную точечную застройку в центре города. Мэр обещает его уволить
Николай КОСОВ
Поделиться:
Здание лицея № 22. Фото: gisvid.ruЗдание лицея № 22. Фото: gisvid.ru
Изменить размер текста:

Одна из старейших новосибирских школ в осаде строителей. Лицей № 22 на улице Советской уже пострадал от точечной застройки, лишившись спортивной площадки (там теперь недостроенная парковка). Сейчас школа переживает новое вторжение. Стройплощадку развернули на месте небольшого, но такого привычного сквера между зданием лицея и жилым домом по адресу: улица Советская, 65.

Три десятка деревьев спилили почти в одночасье. Жители соседних домов вызвали полицию, но правоохранители не успели вмешаться. Работы по организации стройплощадки идут, несмотря на протесты. С документами у инвестора, на первый взгляд, все гладко. Начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга 26 сентября выдал компании ООО «АльянсСтрой» разрешение на строительство восьмиэтажного бизнес-центра с подземной парковкой. 12 октября мэрия начала электронное общественное обсуждение инициатив застройщика по уменьшению минимального отступа от соседних участков. Отступ от школьной территории планируется свести к нулю.

Лицей жужжит, как возбужденный улей. Администрация не успевает отбиваться от возмущенных родителей. Дело уже дошло до того, что с детей стали собирать подписи об ознакомлении с техникой безопасности на стройплощадке. 17 октября отдельные активисты и спонтанные инициативные группы отправили жалобы сибирскому полпреду президента Сергею Меняйло, губернатору Андрею Травникову, в прокуратуру, депутатам. Чиновников пригласили на общешкольное собрание вечером 18 октября.

Инициаторов больше всего интересует позиция мэра города Анатолия Локтя. Именно он чаще других политиков выступал против точечной застройки в Новосибирске. И именно его подчиненный разменял сквер на очередной бизнес-центр впритык к лицею и жилому дому в старом центре.

Скандальный чиновник Анатолий Мотыга разрешил очередную точечную застройку в центре города.

Скандальный чиновник Анатолий Мотыга разрешил очередную точечную застройку в центре города.

Новосибирской «Комсомолке» в последнее время то и дело приходилось рассказывать о деятельности начальника УАСИ Новосибирска Анатолия Мотыги. (Подробнее читайте на > сайте kp.ru) В своих редких публичных выступлениях чиновник жалуется, что в городе почти не осталось земли под застройку. УАСИ ведает разрешениями на строительство жилых и коммерческих объектов, а также решает вопросы ввода зданий в эксплуатацию. Поэтому начальнику ведомства должно быть виднее, чем другим. Однако земля под застройку все время находится. И все чаще возведение объектов приводит к скандалам. Из-за дефицита свободных участков строят буквально на свободных пятачках, где и автомобилям-то не развернуться.

Едва улеглись страсти вокруг попытки сноса кинотеатра «Металлист» - выявленного объекта культурного наследия, на месте которого Мотыга разрешил построить многоэтажку, как громыхнул новый скандал. Жители левобережья вышли на акции протеста против застройки сквера между улицей Титова и клинической больницей № 34. Правда, пока им стройку остановить не удалось. Но остается надежда на прокуратуру, оспорившую решение городских властей перезонировать участок возле клиники.

Уничтожение сквера возле лицея № 22 вызвало гораздо больший резонанс. К разбору ситуации уже подключились Общероссийский народный фронт и областная Общественная палата. Инцидент заметили в Москве. Поначалу показалось, что в мэрии пошла адекватная реакция. Источники в муниципалитете вечером 16 октября сообщили, что Локоть уволил Мотыгу. Но уже на следующий день появилась другая информация: заявление чиновника не подписано. Что заставило мэра передумать? Есть ощущение, что точечная застройка была, есть и будет стержнем градостроительной политики. Мэры меняются, а Мотыга остается на своем посту с 2003 года и держит прежний курс. 18 октября Локоть все же объявил о том, что начальник УАСИ собрался на пенсию. Но кто ответит за рецидив точечной застройки? Если разрешение на строительство бизнес-центра не будет отменено, инициативная группа обратится в суд. Переговоры с юристами уже ведутся.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке
Волонтеры нашли тело пропавшего в Академгородке мужчины: произошел несчастный случай
Запрет на остановку: водителей предупредили о работающих в центре эвакуаторах
Противостояние машин: трамвай №13 протаранил «Яндекс.Такси» в Октябрьском районе
Погода на день в Новосибирске: 22 октября тепло и дождь
Не успел взяться за поручень: пассажир автобуса разбил голову в автобусе на Бердском шоссе
Прямо посреди дороги: в центре Новосибирска вспыхнул «Пежо»
Вернулись с победой: Анна Терешкова встретила прилетевших с Аргентины новосибирских спортсменов в Толмачево
Внедорожник свалил светофор после ДТП с седаном: пострадала девушка
42 тысячи лет: в новосибирский музей привезли идеально сохранившуюся мумию мамонтенка
«Это же не лето!»: новосибирцы возмутились потопу после утреннего снегопада
Искали всю ночь: в Нижней Ельцовке пропал пожилой новосибирец
Не сидеть же дома: молодая сибирячка погасила долг в 50 тысяч, чтобы улететь в Тай
Заблудился на районе: новосибирец вышел из гостей и попал на кладбище
Погода на день в Новосибирске: 21 октября будет мокрый снег и дождь
«Спасибо за игру и результат»: новосибирская «Сибирь» разгромила минское «Динамо»
«Попросила в подарок «ветряк»: Анна Терешкова установила на набережной первую кинетическую скульптуру
Нуждается в медпомощи: в Новосибирске пропал юноша с синей татуировкой на предплечье
Проехались до Бельгии на детской машинке: блогеры испытали в Голландии игрушечный транспорт
Запеканка с сырым фаршем: сибирячка пожаловалась на недоваренную еду в школе, которой кормили детей
МЧС предупреждает: водителей просят быть аккуратнее из-за гололеда и снега