Война - скверам, мир - бизнес-дворцам

19 Окт. 01:00 2018-10-22T07:39:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из старейших новосибирских школ в осаде строителей. Лицей № 22 на улице Советской уже пострадал от точечной застройки, лишившись спортивной площадки (там теперь недостроенная парковка). Сейчас школа переживает новое вторжение. Стройплощадку развернули на месте небольшого, но такого привычного сквера между зданием лицея и жилым домом по адресу: улица Советская, 65.

Три десятка деревьев спилили почти в одночасье. Жители соседних домов вызвали полицию, но правоохранители не успели вмешаться. Работы по организации стройплощадки идут, несмотря на протесты. С документами у инвестора, на первый взгляд, все гладко. Начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга 26 сентября выдал компании ООО «АльянсСтрой» разрешение на строительство восьмиэтажного бизнес-центра с подземной парковкой. 12 октября мэрия начала электронное общественное обсуждение инициатив застройщика по уменьшению минимального отступа от соседних участков. Отступ от школьной территории планируется свести к нулю.

Лицей жужжит, как возбужденный улей. Администрация не успевает отбиваться от возмущенных родителей. Дело уже дошло до того, что с детей стали собирать подписи об ознакомлении с техникой безопасности на стройплощадке. 17 октября отдельные активисты и спонтанные инициативные группы отправили жалобы сибирскому полпреду президента Сергею Меняйло, губернатору Андрею Травникову, в прокуратуру, депутатам. Чиновников пригласили на общешкольное собрание вечером 18 октября.

Инициаторов больше всего интересует позиция мэра города Анатолия Локтя. Именно он чаще других политиков выступал против точечной застройки в Новосибирске. И именно его подчиненный разменял сквер на очередной бизнес-центр впритык к лицею и жилому дому в старом центре.

Скандальный чиновник Анатолий Мотыга разрешил очередную точечную застройку в центре города.

Новосибирской «Комсомолке» в последнее время то и дело приходилось рассказывать о деятельности начальника УАСИ Новосибирска Анатолия Мотыги. (Подробнее читайте на > сайте kp.ru) В своих редких публичных выступлениях чиновник жалуется, что в городе почти не осталось земли под застройку. УАСИ ведает разрешениями на строительство жилых и коммерческих объектов, а также решает вопросы ввода зданий в эксплуатацию. Поэтому начальнику ведомства должно быть виднее, чем другим. Однако земля под застройку все время находится. И все чаще возведение объектов приводит к скандалам. Из-за дефицита свободных участков строят буквально на свободных пятачках, где и автомобилям-то не развернуться.

Едва улеглись страсти вокруг попытки сноса кинотеатра «Металлист» - выявленного объекта культурного наследия, на месте которого Мотыга разрешил построить многоэтажку, как громыхнул новый скандал. Жители левобережья вышли на акции протеста против застройки сквера между улицей Титова и клинической больницей № 34. Правда, пока им стройку остановить не удалось. Но остается надежда на прокуратуру, оспорившую решение городских властей перезонировать участок возле клиники.

Уничтожение сквера возле лицея № 22 вызвало гораздо больший резонанс. К разбору ситуации уже подключились Общероссийский народный фронт и областная Общественная палата. Инцидент заметили в Москве. Поначалу показалось, что в мэрии пошла адекватная реакция. Источники в муниципалитете вечером 16 октября сообщили, что Локоть уволил Мотыгу. Но уже на следующий день появилась другая информация: заявление чиновника не подписано. Что заставило мэра передумать? Есть ощущение, что точечная застройка была, есть и будет стержнем градостроительной политики. Мэры меняются, а Мотыга остается на своем посту с 2003 года и держит прежний курс. 18 октября Локоть все же объявил о том, что начальник УАСИ собрался на пенсию. Но кто ответит за рецидив точечной застройки? Если разрешение на строительство бизнес-центра не будет отменено, инициативная группа обратится в суд. Переговоры с юристами уже ведутся.