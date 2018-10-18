Эхо трагедии в Керчи: детсады и школы Новосибирска ждут проверки

18 Окт. 14:15 2018-10-19T17:39:36+03:00

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Трагедия, которая произошла 17 октября в Керченском политехническом колледже, унесла жизни подростков. Многие пострадали от действий стрелка и взрыва.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами сделал официальное заявление.

- То, что произошло в Керчи, - это большой урок и предупреждение для нас, - подчеркнул Анатолий Евгеньевич. - Ставлю вас в известность, что дал поручение провести проверку всех систем безопасности в учебных заведениях Новосибирска.

Если учитывать детсады, школы, то образовательных учреждений в городе более 600. И в Новосибирске к безопасности детей подходят со всей строгостью.

- Учебные учреждения оснащены системами видеофиксации на 70 процентов, тревожными кнопками - на 100 процентов, - продолжает Анатолий Локоть.

Но это то, что касается технической части, однако есть и человеческий фактор. На него, как заявил глава города, тоже важно обратить внимание.

- Проверка - это дисциплинирующий момент, и ее необходимо провести сейчас, - уверен глава города.

Кроме того, учитывая, что взрыв и стрельбу в колледже устроил ученик, по мнению мэра, важно присмотреться и к детям.

- Нужно обратить внимание на тех учеников, подростков, которые не всегда адекватно себя ведут, - говорит Анатолий Евгеньевич. - Такие профилактические меры необходимы.

Подключатся к городским властям и сотрудники полиции.

- Мы окажем необходимое содействие при проведении проверок: к примеру, при необходимости проконтролируем работу тревожных кнопок, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Также подключатся к проверкам инспекторы ПДН.

«Комсомолка» будет следить за проведением проверок.

КОНКРЕТНО

Что проверят в школах?

Сейчас проверки проходят во всех школах при участии специалистов районных отделов образования, МКУ города Новосибирска «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений», сотрудников школ, ответственных за обеспечение безопасности». Вот что ждет образовательные учреждения:

1) дополнительные инструктажи с людьми, ответственными в образовательных организациях за пропускной режим.

2) групповые занятия в старших классах с педагогами-психологами по выявлению групп риска по деструктивному поведению;

3) дополнительные индивидуальные занятия специалистов с детьми, состоящими на учете в ПДН

4) дополнительные инструктажи с охранниками учреждений по вопросам повышения бдительности, усиления пропускного режима в школу (к примеру, особо обращать внимание на неадекватное поведение учеников, мешковатую одежду, позволяющюю пронести в школу посторонние предметы).

5) проверки работы систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией;

ДОСЛОВНО

«В школах не хватает средств на охрану»

Вера Ганзя, депутат Госдумы РФ, высказалась о том, как можно повысить безопасность в школах:

- Прежде всего, в школах не хватает средств на оплату работы высококвалифицированных охранников. Я буду выступать с предложением, чтобы эти расходы брали на себя региональные или федеральные власти. Потому что если бы в керченском колледже находился профессионал, жертв было бы намного меньше.

Кроме того, я считаю, что комиссию по делам несовершеннолетних нужно наделить полномочиями отправлять детей, которые проявляют слишком сильную агрессию, на принудительную психиатрическую экспертизу.