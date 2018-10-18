2018-10-19T11:45:02+03:00
Общество

Новосибирская ГЭС присоединилась к ежегодной общегородской акции «Санитарный день»

250 мешков и 70 кубометров мусора собрали сотрудники Новосибирской ГЭС
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В минувшие выходные по инициативе администрации Новосибирска стар¬¬товала ежегодная общегородская акция «Санитарный день».В минувшие выходные по инициативе администрации Новосибирска стар¬¬товала ежегодная общегородская акция «Санитарный день».
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Основная цель мероприятия, которое продлится до конца октября, - улучшить санитарное состояние и уровень благоустройства территории Новосибирска. В этом году в общегородском Санитарном дне приняли участие более 90 тысяч горожан, было задействовано около тысячи единиц техники, вывезено более 13 тонн мусора.

Новосибирская ГЭС активно поддерживает мероприятия, направленные на благоустройство городской среды Новосибирска и его окрестностей.

Новосибирская ГЭС активно поддерживает мероприятия, направленные на благоустройство городской среды Новосибирска и его окрестностей.

Участие Новосибирской ГЭС в общегородском мероприятии по уборке территории уже стало доброй традицией, позволяющей внести свой вклад в общее дело по благоустройству города. Гидроэнергетики очистили от опавшей листвы и сухих веток парковую зону, прилегающую к зданию управления ГЭС, набережную и низовой откос левобережной плотины, участок вдоль здания КПП, а также внутренние территории ГЭС.

Всего на акцию вышли более 70 сотрудников различных подразделений гидростанции.

Всего на акцию вышли более 70 сотрудников различных подразделений гидростанции.

- Новосибирская ГЭС активно поддерживает мероприятия, направленные на благоустройство городской среды Новосибирска и его окрестностей. Для нас это важная составляющая участия в жизни города. Помимо Санитарного дня мы дважды в год проводим благотворительную экологическую акцию «оБЕРЕГАй» по очистке берегов водоемов. В сентябре в этой акции традиционно приняли участие сотрудники Новосибирской ГЭС и школьники. Экологическая ответственность - наш безусловный приоритет, - отметил директор Новосибирской ГЭС Святослав Полтаранин.

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