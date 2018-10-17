Ремонт в законе!

17 Окт. 19:58 2018-10-17T20:42:33+03:00

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Многоквартирные дома по программе капремонта ремонтируют в Новосибирской области с 2016 года. На первый взгляд, все идет удачно, механизм работает - и ладно, не будем жаловаться. Но если есть возможность что-то улучшить, почему этим не воспользоваться? Закон о капремонте молодой, периодически по нему у разных ведомств возникают вопросы, да и сами реалии подталкивают к эволюции. В Законодательном собрании Новосибирской области рабочая группа комитета по строительству, ЖКХ и тарифам рассмотрела новые предложения.

ФАСАД ВЛЕТИТ В КОПЕЕЧКУ

Одно из предложений - включить в перечень видов работ утепление фасадов. Фасады и сейчас ремонтируют, но представители правительства Новосибирской области акцентируют внимание на использовании современных материалов, от которых напрямую зависит энергосбережение в доме. Среди прочих плюсов - использовать технологию можно в любое время года, к тому же прослужит новый теплый фасад около 35 лет. Камень преткновения - деньги. Стоит новая технология на 80% дороже, чем обычная штукатурка и покраска, счет идет на сотни миллионов рублей. Предложение решить проблему такое: поделить перерасход между муниципальным, областным бюджетами и собственниками в пропорциях 25/25/50. Для этого, естественно, надо будет поднять тариф.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области предложенный способ внедрения новых технологий не оценили.

- Мы столкнемся с неудовольствием всех жителей, некоторые из них спросят: «Почему у меня фасад не утеплен, а приходится платить?» Проблема, от которой мы не можем уйти сегодня, - повышение тарифов в связи с удорожанием всех работ и компонентов для проведения капремонта: это и повышение стоимости ГСМ, и подорожание металлоконструкций, - заметил председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский.

Евгений Покровский.

Участники рабочей группы из числа депутатов придерживаются схожей позиции. Понятно, что более качественный подход к ремонту - благое намерение, но растрачивать ресурсы, когда их и так не хватает, сегодня непозволительная роскошь. Член комитета депутат Ашот Рафаелян внес предложение: сначала надо определить количество домов, фасады которых необходимо утеплить, и уже с конкретными жильцами вести разговор о дополнительной плате.

БАЛКОНЫ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

На заседании рабочей группы присутствовал исполняющий обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Леонтий Коновалов. Он обозначил еще две проблемы. Первая - ремонт старых балконных плит: на многих домах они уже начали представлять опасность для прохожих. Вторая - установка систем противопожарной сигнализации и дымоудаления. Эти работы также не выделены в отдельный вид, но являются весьма актуальными.

- У нас есть областной закон о капремонте. Но те работы, с необходимостью проведения которых мы сейчас столкнулись: ремонт балконов, фасадов, установка систем дымоудаления, пожарной сигнализации - все это в законе постатейно не детализировано. Как конкретно осуществлять такие работы - не прописано. Одно дело - ремонтировать весь фасад, а другое - только балконы. Одному дому без ремонта фасада никак нельзя, а другому - в таких работах нет необходимости, а разница в затратах очень существенна. В законе все эти моменты должны быть детализированы, - считает Евгений Покровский.

Депутаты рекомендовали региональному министерству ЖКХ и энергетики детально проанализировать все озвученные предложения. После этого работу над законом продолжат.