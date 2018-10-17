Выбираем новогодние туры из Новосибирска: бюджетно - в Азию, с шиком - в Италию

17 Окт. 15:03 2018-10-17T20:42:33+03:00

В новогодние каникулы путевка на одного человека обойдется в 100 тысяч рублей. Фото: Виктория МИНАЕВА

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Финансы поют романсы, а изменять своим привычкам не хочется? Ну так и не стоит. На то они и праздники, чтобы отдохнуть на всю катушку, а потом жить впечатлениями весь следующий год. Мы подобрали самые интересные предложения новосибирских турагентств, которые помогут вам определиться, где отдохнуть, чтобы новогодние туры из Новосибирска не ударил по кошельку.

В ЛИДЕРАХ - АЗИЯ

- У нас в лидерах азиатское направление: ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, - рассказали в турагентстве Coral Travel. - Еще из жарких, но далеких - Куба, Мальдивы. И в силу нашей географии реже сибиряки отправляются на новогодний отдых в европейские страны.

Понятное дело, в сезон цены на путевки поднимаются. Средняя цена на одного человека на двухнедельный отдых за границей в период новогодних праздников составляет примерно 100 тысяч рублей. Однако всегда есть возможность немного сэкономить.

- На период до и после Нового года самый бюджетный вариант путевки составляет примерно 60 тысяч рублей, - пояснили в турагентстве «Афина Паллада». - Те, кто хочет сэкономить, стараются заказывать путевки заранее. Некоторые начинают бронировать билеты еще летом. Если это сделать в сентябре - октябре, то поездка обойдется дешевле.

По мнению экспертов, новогодние поездки отличаются от обычных тем, что некоторые отели включают в счет праздничный новогодний ужин. Но нужно обращать внимание, где подобное дополнение входит в стоимость путевки, а где предлагается оплатить его отдельно.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ХОСТЕЛ - 1000 РУБЛЕЙ В СУТКИ В СУТКИ, ВИЛЛА В ИТАЛИИ - 63000 РУБЛЕЙ

Что касается места, где вы будете жить, то и здесь выбор богатый. Существует масса всевозможных сайтов для бронирования, специализированных поисковиков. Однако надо помнить и о том, что большинство отелей и хостелов имеют собственные сайты.

А пока - общее наблюдение о ценах, если говорить об отдыхе категории «эконом».Так, средняя стоимость хостела в Европе варьируется примерно от 1 до 2,5 тысячи рублей за сутки (место в комнате). В южных странах цены в среднем несколько ниже: от 650 до 1200 рублей за сутки (место в комнате). Что касается отелей, то здесь также есть предложения в разных ценовых категориях, но в среднем в странах Европы двухнедельное проживание в отеле будет стоить около 80 тысяч рублей, в Азии - примерно 60 тысяч рублей.

Конечно, если потребности в экономии нет, то выбрать жилье по вкусу становится еще проще. Хотите дом, квартиру, виллу? Тоже нет проблем. Так, средняя цена за съемную квартиру в Европе составляет примерно 6 тысяч рублей за сутки, в Азии цена съемных апартаментов составит приблизительно 3 тысячи рублей за квартиру и около 15 тысяч рублей за сутки за дом.

Однако нужно учитывать, что уровень комфорта в съемных квартирах и домах также может существенно отличаться. К примеру, в Италии можно найти виллу, суточная стоимость которой составит 63 тысячи рублей, а стоимость суточного проживания на вилле в Таиланде - около 120 тысяч рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Средняя цена двухнедельного отдыха за границей в период новогодних праздников на одного человека - 100 000 рублей

- Средняя цена номера в отеле в Европе - 80 000 рублей за 2 недели

- Средняя цена номера в отеле в Азии - 60 000 рублей за 2 недели

- Средняя цена места в хостеле в Европе - от 1000 до 2500 рублей за сутки

- Средняя цена места в хостеле в Азии - от 650 до 1200 рублей за сутки

- Средняя цена съемной квартиры в Европе - 6000 рублей за сутки

- Средняя цена съемной квартиры в Азии - 3000 рублей за сутки

- Средняя цена съемного дома в Азии - 15 000 рублей за сутки