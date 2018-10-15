2018-10-17T11:53:50+03:00
Общество

Повестка дня двадцать девятой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

Сессия состоится 24 октября 2018 года в 10.00
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Сессия состоится 24 октябряСессия состоится 24 октября
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1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 532 «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение)

Докладчик: Веселков Александр Владимирович, начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 (первое чтение)

Докладчик: Веселков Александр Владимирович, начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

3. О внесении изменений в Положение о порядке назначения и проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов), принятое решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 96 (первое чтение)

Докладчик: Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска

4. О внесении изменений в Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 (первое чтение)

Докладчик: Асанцев Дмитрий Владимирович, председатель Совета депутатов города Новосибирска

5. О внесении изменений в Порядок ведения реестра муниципальных служащих города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1306 (первое чтение)

Докладчик: Кондратенко Ольга Александровна, начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска

6. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

Докладчик: Бестужев Александр Владимирович, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению

7. Об отзыве проекта закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и статью 1 Закона Новосибирской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений», внесенного Советом депутатов города Новосибирска в порядке реализации законодательной инициативы в Законодательное Собрание Новосибирской области

Докладчик: Салов Игорь Дмитриевич, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству

8. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Докладчик: Сулейманов Ренат Исмаилови, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

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