«Повод для радости у нас есть всегда!»

17 Окт. 10:30 2018-10-18T10:30:02+03:00

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Открываем новую рубрику «БЛОГЕР 50+» и знакомим вас, уважаемые читатели, с интересными авторами, которые не боятся учиться и стараются идти в ногу со временем. Знакомьтесь: Наталья Берязева. Блогер на позитиве, открыта всему новому. Вот ее взгляд на проходящую Декаду пожилого человека и на мероприятие, участником которого она стала.

Наталья Берязева. Блогер на позитиве, открыта всему новому.

Ольга Лазарева, директор молодежного центра «Стрижи» в очередной раз подарила радость общения пожилым людям. И вовсе не потому, что сейчас проходит Декада пожилого человека и все вдруг вспомнили, что «старикам везде у нас почет». Жители микрорайона привыкли, что недалеко от дома обязательно происходит что-то интересное. Фантастика, космос какой-то - иные городские микрорайоны не могут обзавестись элементарными детскими площадками, парковками, а тут клуб, увлекательные мероприятия, общение, за которым не нужно ехать в центр города. И никакой рекламы не требуется. Сарафанное радио - вот лучшее средство донести правдивую информацию о том, что ждет тебя на соседней улице.

Так было и на сей раз, когда главными зрителями в клубе стали бабушки и дедушки. А на сцене для них выступал ансамбль «Белые росы». Тот самый, сибирский, родной, душевный, который задевает струнки любой души, потому что это касается каждого.

Единственное сожаление - в зале клуба всего 100 мест! Желающих послушать любимые песни всегда гораздо больше.

На сцене для бабушек и дедушек выступал ансамбль «Белые росы». Фото: Наталья Берязева.

Сижу на первом ряду, слушаю, пою и… плачу. Потому что каждая песня отзывается в сердце. Каждая строчка про нас. Про сибиряков, про нашу жизнь, про любовь, надежду и разочарования. Рядом старушки-пенсионерки. Тоже шевелят губами, подпевают и вспоминают молодость, свою нелегкую жизнь.

А потом - долгие-долгие аплодисменты. Александру Фершалову, руководителю ансамбля, заслуженному артисту, говорят добрые слова за то, что на мгновение вернул людям прошлое - время, когда жили всем миром и в горести, и в радости.

Ольга Лазарева, директора молодежного центра «Стрижи»: - Для добрых дел всегда не хватает места. Фото: Наталья Берязева.

В фойе подхожу к группе женщин.

- Как узнали про концерт?

- Мне подруга позвонила. Я-то отсюда переехала - сыну с внучкой помогаю. Но мероприятия наши «стрижиные» не пропускаю. Молодцы, всегда найдут, чем пожилых людей порадовать. Да и не только пожилых. Какие у нас душевные праздники проходят! Спасибо организаторам. Поеду домой счастливая, потому что запас энергии и любви на многие дни получила.

Буду ждать следующего приглашения.

Да, права Ольга Лазарева, для добрых дел всегда не хватает места. Скоро построят новую школу - там планируют зал побольше сделать. И будет где развернуться. Места хватит всем.

Вот такие новости из микрорайона «Стрижи», где не просто живут, а живут в радости и гармонии, понимая одну непреложную истину: хорошо там, где есть общий дух любви и взаимопонимания.

Наталья БЕРЯЗЕВА.

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