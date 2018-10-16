Новосибирские компании получили возможность протестировать интернет вещей на базе NB-IoT в сети МТС

16 Окт. 12:40 2018-10-17T12:45:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Новосибирской области. К запуску NB-IoT готова инфраструктура во всех районах города, в том числе Академгородке, аэропорту Толмачево, Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово, а также в 28 районных центрах области и во всех населённых пунктах региона с численностью населения более 9 000 человек. До запуска МТС запускает серию пилотов с местным бизнесом. Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Сеть NB-IoT МТС обеспечивает быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых умных устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков. Запуск сети NB-IoT позволит повысить популярность IoT-решений в регионе, так как существенно снизит затраты бизнеса и государственных организаций при внедрении умных устройств. Снижение затрат произойдет благодаря преимуществам новой технологии над существующими стандартами для M2M. NB-IoT обеспечивает огромную емкость сети, высокую радиочувствительность, долгий срок службы и низкую стоимость устройств. Так, пользователи сети смогут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств. При этом эти устройства смогут работать от одной батарейки до 10 лет без подзарядки. За счет высокой радиочувствительности NB-IoT умные устройства могут работать без перебоев в сложных условиях прохождения сигнала.

- Наш регион - один из крупнейших научных центров России, а динамично развивающийся Новосибирск - самый молодой город-миллионник. Промышленность города уже внедряет инновационные цифровые решения, интернет вещей становится весомым конкурентным преимуществом: ведь это точные прогнозы, экономия ресурсов и автоматизация процессов. На базе первой в регионе сети в новом стандарте NB-IoT мы реализуем пилотные проекты вместе с бизнесом и тестируем решения для умного города, - прокомментировал ди ректор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. - В сентябре мы первыми среди операторов объявили о том, что построили федеральную сеть для интернета вещей. Теперь мы имеем все необходимое, чтобы стать одним из крупнейших поставщиков коммерческих продуктов и услуг интернета вещей в Новосибирской области.

НАША СПРАВКА

Строительство сети в Новосибирске и области - часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами. Сеть NB-IoT развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco.

На правах рекламы