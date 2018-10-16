«СтройГород Новосибирск»: успеть купить за один день

16 Окт. 08:40 2018-10-17T08:45:01+03:00

Всего один день на выставке недвижимости заменит несколько недель, потраченных на поиски жилья

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Уже в эту субботу – 20 октября – состоится V выставка новостроек и коттеджных поселков «СтройГород Новосибирск». С начала своего открытия выставка стала главным событием в сфере строительства и недвижимости. Расположившись на пространстве в 1200 кв метров мероприятие готово принять несколько тысяч новосибирцев в течение дня. Для тех, кто решил купить квартиру в новостройке, выставка будет полезна большим разнообразием представленных объектов от ведущих застройщиков города – более 50 проектов. Горожане напрямую от представителей строительных компаний смогут узнать о выгодных предложениях и самых интересных вариантах в строящихся жилых комплексах.

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На выставке будут работать сразу несколько банков: ПАО ВТБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО «АКБ «Российский Капитал», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». К представителям этих банков можно будет обратиться за консультацией и подать заявку для ипотечного кредитования.

«СтройГород Новосибирск» помогает не только покупать, но и продавать. За решением жилищных проблем при продаже вторичного жилья можно обратиться к представителям агентства недвижимости «Большой город». Специалисты помогут узнать точные прогнозы относительно сроков продаж, рыночной стоимости объекта и возможные варианты обмена.

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На выставку можно и нужно приходить всей семьей. Для самых маленьких гостей весь день будет работать ролледром Roller Hall. Опытные инструкторы помогут научиться кататься на роликах и поддержат в трудные минуты начинания. От участников выставки и организаторов мероприятия будут разыгрываться ценные призы и подарки, а в зоне отдыха будет открыто кафе с вкусными пирожными и ароматным кофе.

Выставка будет работать 20 октября с 10 до 18 часов по адресу ул. Восход, 15 (ГПНТБ СО РАН).

Вход свободный

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Подробности на сайте выставки: beevent.ru/stroygorod