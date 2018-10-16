2018-10-17T08:45:01+03:00
Недвижимость

«СтройГород Новосибирск»: успеть купить за один день

Всего один день на выставке недвижимости заменит несколько недель, потраченных на поиски жилья
Поделиться:
На выставке будут представлены более 50 проектов от ведущих застройщиков города.На выставке будут представлены более 50 проектов от ведущих застройщиков города.
Изменить размер текста:

Уже в эту субботу – 20 октября – состоится V выставка новостроек и коттеджных поселков «СтройГород Новосибирск». С начала своего открытия выставка стала главным событием в сфере строительства и недвижимости. Расположившись на пространстве в 1200 кв метров мероприятие готово принять несколько тысяч новосибирцев в течение дня. Для тех, кто решил купить квартиру в новостройке, выставка будет полезна большим разнообразием представленных объектов от ведущих застройщиков города – более 50 проектов. Горожане напрямую от представителей строительных компаний смогут узнать о выгодных предложениях и самых интересных вариантах в строящихся жилых комплексах.

.

.

На выставке будут работать сразу несколько банков: ПАО ВТБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО «АКБ «Российский Капитал», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». К представителям этих банков можно будет обратиться за консультацией и подать заявку для ипотечного кредитования.

«СтройГород Новосибирск» помогает не только покупать, но и продавать. За решением жилищных проблем при продаже вторичного жилья можно обратиться к представителям агентства недвижимости «Большой город». Специалисты помогут узнать точные прогнозы относительно сроков продаж, рыночной стоимости объекта и возможные варианты обмена.

.

.

На выставку можно и нужно приходить всей семьей. Для самых маленьких гостей весь день будет работать ролледром Roller Hall. Опытные инструкторы помогут научиться кататься на роликах и поддержат в трудные минуты начинания. От участников выставки и организаторов мероприятия будут разыгрываться ценные призы и подарки, а в зоне отдыха будет открыто кафе с вкусными пирожными и ароматным кофе.

Выставка будет работать 20 октября с 10 до 18 часов по адресу ул. Восход, 15 (ГПНТБ СО РАН).

Вход свободный

0+

Подробности на сайте выставки: beevent.ru/stroygorod

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Отрезать ножницами»: парень с гигантскими подворотами развеселил пассажиров новосибирского метро
После трагедии в Керчи школы и детсады Новосибирска ждут проверки
По собственному желанию: начальник строительной инспекции Мотыга покинул свой пост
В Новосибирске открыли дорогу на улице Объединения
«Хамское поведение»: сибиряка возмутило избиение охранником посетителя клуба
Под Новосибирском эвакуировали школу: почувствовали запах газа
«Поет лучше многих в шоу-бизнесе»: американец порадовался снегу в Сибири и смешно перепел Глюкозу
«Кого-то сегодня помилуют»: машина с заключенными попала в ДТП в центре Новосибирска
И можно спать спокойно: новосибирцы выбрали лучшего участкового района
Не пропустил на «зебре»: водитель «БМВ» сбил двух школьников на «Шлюзе»
Одного спасла: сибирячка получила условный срок за погибших на пожаре детей