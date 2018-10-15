«Мы все - твои родители»: честная история сироты из Колывани, прошедшего в шоу «ТАНЦЫ», растрогала страну

15 Окт. 21:09 2018-10-16T04:37:56+03:00

Николай остался без родителей в 11 лет, но не сдался. Фото: ТНТ.

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Сейчас на странице 17-летнего Николая Решетникова - больше 1758 подписчиков и сотни друзей. А еще - десятки лайков и ободряющих комментариев. После того как парень выступил на шоу «ТАНЦЫ», он стал настоящим героем соцсетей: в эфире Николай честно признался, что он сирота, но никакой жалости или привилегий от жюри не просил. Один из наставников шоу - Мигель - после отличного выступления Николая и так взял сибиряка на проект - за его талант, без всяких «пожалел».

Но шесть лет назад, оказавшись в стенах детского дома, парень о таком успехе на телевидении мог только мечтать…

«УЧИЛСЯ ТАНЦЕВАТЬ ПО РОЛИКАМ В ИНТЕРНЕТЕ»

- Танцами я начал заниматься с шести лет по видеороликам, которые находил в интернете. Самые любимые танцоры и хореографы - Екатерина Решетникова (она, кстати, тоже из Новосибирска) и Мигель, - с охотой рассказывает о своем любимом занятии Николай.

Про личное парню говорить намного тяжелее.

- Случилось так, что родителей не стало, и именно по этой причине я попал в детский дом. У меня есть тетя - раньше мы общались редко и только по телефону, потому что она жила в Красноярске, а я в Колывани. Сейчас она уже третий год живет в Тогучине - стали видеться часто, - говорит Николай.

Поучаствовать в шоу Николаю посоветовали волонтеры. Фото: ТНТ.

В колыванском интернате, где парнишка рос с 11 лет, все педагоги знают его историю. Была страшная авария, в которой Николай потерял маму и папу, поэтому мальчик оказался в детском доме.

- Вы знаете, он отличается от всех других детей. Он не замкнулся в себе, общался и с учителями, и с воспитанниками. Особенно он сдружился с девочкой Викой. Когда другие дети сидели, уткнувшись в телефоны, они шли гулять на улицу или помогали воспитателям, - поделилась с нами Нина Морозова, социальный педагог интерната. - Еще Коля всегда участвовал в конкурсах, и мы видели, насколько хорошо у него получается танцевать.

Николай еще в прошлом году говорил педагогам, что мечтает попасть на шоу «ТАНЦЫ», но на кастинг не попал. И вот спустя год судьба дала парню шанс!

«О КАСТИНГЕ РАССКАЗАЛИ ВОЛОНТЕРЫ»

- О новосибирском кастинге в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ мне сообщили волонтеры. Они же помогли с заполнением анкеты и договорились с руководством, чтобы мне разрешили поучаствовать, - описывает события парень.

Старания оказались ненапрасны - парень впечатлил наставника Мигеля и прошел на проект.

- Вы не представляете, как мы за Колю радовались: слезы на глазах были! Нужно, чтобы такого талантливого мальчишку заметили! - не скрывает эмоции Нина Морозова.

И Колю заметили. Более того, он обрел настоящую армию поклонников в интернете.

- Клевый пацан, - пишут в комментариях одни.

- Коля, я желаю тебе всего самого наилучшего, не останавливайся на достигнутом, продолжай танцевать, - желают другие.

- Мы все твои родители, ты лучше всех! - поддерживают парня остальные.

Но главным болельщиком Николая остается его подруга Вика, вместе с которой он учится в ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей».

- Получаю профессию штукатура, - улыбается парень. - Если честно, я еще не знаю, кем хочу стать в будущем. Только сейчас начинаю разбираться в этом!

Но уже понятно, что с танцами у Коли все хорошо, так что в будущем шпаклевка и краски пригодятся Николаю, возможно, только во время ремонта! Мы желаем тебе, Коля, удачи!

ВАЖНО

Смотри шоу «ТАНЦЫ» каждую субботу в 21.00 на ТНТ, 16+