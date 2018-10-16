2018-10-17T01:00:02+03:00
Общество

«Синяя птица» принесет удачу и… стипендию

В программу поддержки талантливой молодежи от Банка Хоум Кредит попали семь новосибирских выпускников
Екатерина КОМЯКОВА
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Стипендиаты программы «Синяя птица» от Хоум Кредит Банка.Стипендиаты программы «Синяя птица» от Хоум Кредит Банка.
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Еще в мае эти ребята сидели за партами, готовились к экзаменам, старательно штудировали тесты ЕГЭ. Забот и тревог море, но они не побоялись и приняли участие в еще одном важном испытании - конкурсе на стипендию и поддержку от Хоум Кредит Банка «Синяя птица». Все участники из малообеспеченных семей. Ребята писали эссе о том, кем видят себя через пять лет, собирали документы, грамоты, сообщали о своих заслугах. В конце прошлой недели в Новосибирской области собрали победителей конкурса. Всего в финал вышли 7 молодых людей, но на церемонию вручения сертификатов пришли шестеро - одна из финалисток уехала учиться в Екатеринбург.

Ребята готовятся, они хотят описать свое поколение.

Ребята готовятся, они хотят описать свое поколение.

Благотворительная программа банка существует уже не первый год, постепенно к ней присоединяются разные регионы нашей страны. В прошлом году пришло время Новосибирской области - тогда «Синяя птица» взяла под крыло четырех студентов. В этом году - новые финалисты. Ребятам дают не только ежемесячную стипендию, но, что не менее важно, поддержку опытной команды банка. Участники программы получают от своих кураторов небольшую библиотеку - в основном это книги о саморазвитии, а еще регулярно посещают выездные лагеря.

Вечер вручения именных стипендий прошел в теплой, семейной атмосфере. Это возможность поближе познакомиться, ведь впереди еще долгий совместный путь - несколько лет учебы и поддержки. Если участник программы закрывает сессию без троек, то получает ежемесячно более 4 тысяч рублей, если на одни пятерки - на тысячу рублей больше.

Торжественный момент - вручение сертификата.

Торжественный момент - вручение сертификата.

- Суть программы - предоставить равные стартовые возможности при получении высшего образования. При этом не важно, какое направление в учебе выбирают ребята, - совсем не обязательно, чтобы все они были экономистами. В нашей программе есть будущие учителя, переводчики, программисты, дизайнеры - совершенно разные студенты. Для нас в первую очередь важно, чтобы все они стали эффективными и успешными людьми, - рассказала Маргарита Телунц, куратор проекта банка «Синяя птица».

Ребятам представилась возможность рассказать о себе - они поведали о том, чего хотят добиться в жизни, какие цели перед собой ставят. Перечисляли всё, от «изменить мир» до «добиться значительных спортивных побед», - это действительно стоящие и разносторонние молодые люди.

- Победа в проекте - возможность почувствовать себя взрослой, также это позволяет почувствовать себя частью большой программы, - говорит студентка экономического факультета НГУ Елена Виноградова. - Когда ты получаешь такую поддержку, когда твои успехи и начинания замечают - это служит толчком к дальнейшему развитию. Сейчас мне захотелось еще лучше учиться, добиваться новых высот.

Справка «КП»

Именные стипендии от Хоум Кредит Банка получили 7 выпускников из Новосибирской области: Алексей Бубенщиков, Юлия Григорьева, Валентина Зырянова, Елена Виноградова, Виктория Назарова, Татьяна Самойлова и Елизавета Веде.

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