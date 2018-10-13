«Мы думали - началась война»: в 5 часов утра легендарный маршал Советского Союза прибыл на завод в Новосибирске

13 Окт. 21:27 2018-10-13T21:29:03+03:00

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В редакцию новосибирской «Комсомолки» пришел наш давний читатель - 60-летний Сергей Бочаров. Он показал вырезку из многотиражной газеты «Генератор», которая до сих пор успешно издается на предприятии «ЭЛСИБ» (в советское время Новосибирский турбогенераторный завод. - Прим. авт.). Газета датируется 15 января 1959 года, а заметка повествует о том, что в гости к сибирякам приехал депутат Верховного Совета СССР маршал Андрей Еременко.

Повод, в принципе, как сказали бы сейчас политтехнологи, вполне рядовой: встреча депутата со своими избирателями. Для сибиряков легендарный маршал был своим. Дело в том, что после войны Еременко был командующим Западно-Сибирским военным округом. По признанию историков он был одним из первых советских маршалов, начавших публиковать мемуары. Несмотря на запрет, в годы войны вел дневники, которые впервые были изданы отдельной книгой. Но это - другая история, а пока читаем заметку из заводской многотиражки.

«Встреча с маршалом А. И. Еременко

Эта встреча была не совсем обычной. Депутат Верховного Совета СССР, делегат ХХI съезда КПСС Маршал Советского Союза А.И. Еременко прибыл на завод в 5 часов утра 13 января. Весть о его приезде быстро облетела все цеха завода. Тепло встреченный собравшимися рабочими ночной смены Андрей Иванович Еременко рассказал о тех изменениях, которые произошли в стране за годы после ХХ съезда КПСС. Он отметил исключительно бурный рост промышленности города Новосибирска, большие перемены, происшедшие, в частности, в Кировском районе.

Рассказав о задачах, стоящих перед советским народом по выполнению семилетки, маршал Еременко ответил на заданные рабочими вопросы. Он заверил коллектив завода, что Вооруженные силы страны стоят на страже мирного труда советских людей.

В заключение встречи тов. Еременко поблагодарил коллектив за теплый прием.

Р. Романова, дежурный диспетчер».

Вырезка из газеты «Генератор» Новосибирского турбогенераторного завода, в которой сообщалось о встрече маршала Еременко со своими избирателями в 5 часов утра.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Вот, собственно, и загадка: встреча произошла в 5 (!) часов утра! Не раньше, не позже. И это было бы понятно, если бы страна жила в условиях военного времени. Но на дворе 1959 год...

Еще загадка: все-таки не каждый день маршал на завод приезжает, а такому знаковому событию посвятили чуть больше 20 строк. Да еще и подпись автора: «дежурный диспетчер». Неужто герой войны не достоин большей площади?

- Я долго хранил вырезку. Моя мама работала на этом заводе, - рассказывает Сергей Дмитриевич Бочаров. - Но почувствуйте разницу: сейчас депутат в 5 часов утра вряд ли собрал бы кворум... Нет, депутатский корпус дает о себе знать перед выборами, когда режутся ленточки, раздаются конфеты и дарятся футбольные мячи. А тут маршал просто с народом встретился в 5 часов утра, когда все спать должны.

- Интересный факт, - соглашаюсь я с нашим читателем. - И вы хотите сказать, что это показатель того, какие были тогда и какими предстают сегодня депутаты?

- Вот именно. К прошлым доверия больше было, потому что они оказывались с народом... в тот самый момент, когда заканчивалась ночная смена.

- А я считаю, что депутаты и избиратели в 5 часов утра должны спать. И ничего с этим не поделаешь - физиология сильнее избирательного права, тем более когда личное время и пространство стали иметь цену, - парирую я в ответ.

Но мы оставили эти сравнения «было - стало», неблагодарное это дело. Сошлись на том, что все-таки попытаемся разгадать загадку: почему маршал приехал холодным январским утром?

В общем, стали мы искать свидетелей этого события. И нашли. Нина Савко 19-летней девушкой работала на заводе штамповщицей. Она присутствовала на встрече с депутатом Верховного Совета СССР маршалом Еременко.

Новосибирский турбогенераторный завод. Главная проходная (1958 - 1960 годы).

- Да, я помню, как все происходило. Глаза слипались от усталости, - признается Нина Петровна. - Еще час - и все, смена должна закончиться. Вдруг приходит мастер: «Все в кабинет к директору, приехал Маршал Советского Союза Еременко, вы идете на встречу с ним». Понятное дело, нас не спрашивали, хотим мы или не хотим идти. Нам сказали - мы пошли. Я тогда думала только об одном: неужели война началась? Маршал - военный человек. Возможно, случилось что-то страшное, вот и решил нам из первых уст правду сказать.

Но разговор был о другом. Конечно, дежурный диспетчер Романова изложила канцелярским языком, но суть передала точно: планы развития, семилетка и развитие промышленности в стране, в отдельно взятом районе.

- А почему автором заметки оказалась диспетчер, а не журналист?..

- Дежурный диспетчер - это, считайте, «ночной директор», то есть человек, который в курсе всего и вся именно в то время, когда руководства нет. Романова была тем человеком, у кого оказались ключи от кабинета директора. Она оповестила мастеров, всех, кто был на заводе, поэтому народ и пришел в кабинет. Почему заметку написала? Тоже ответ простой: многотиражка держалась на внештатниках, которые и были авторами, а штатным журналистам, скорее всего, даже не сказали о встрече.

- А теперь главный вопрос: 5 часов утра, ночная смена. Людям быстрее бы до подушки добраться. Позже маршал не мог приехать в гости к рабочим?

- Да, конечно, такой вопрос и у нас возник. Позже я узнала ответ. Дело в том, что на завод Еременко пригласила администрация. Но когда согласовывали время, сказали - удобнее часов в 5... А человек военный для себя это понял так: в 5.00, а не в 17.00.

Вот, собственно, и вся история про маршала, раннюю встречу с избирателями, которые подумали, что, пока они работали, в стране случилось что-то страшное... К счастью, ничего. В стране был разгар хрущевской оттепели, которая так и не сменилась брежневской весной...

СПРАВКА «КП»

Новосибирский турбогенераторный завод

Завод был образован в сентябре 1950 года. Со следующего, 1951 года началось строительство промышленных объектов предприятия.

В конце 1952 года был создан первый цех по выпуску нестандартизованного оборудования. В январе 1953 года цех выпустил первую продукцию - электрические машины АТМ-2000. 30 декабря 1953 года принято считать днем рождения Новосибирского турбогенераторного завода. В 1958 году разработан технический проект первого в мире турбогенератора типа ТВМ с системой водомасляного охлаждения и бумажно-масляной изоляцией. Турбогенератор ТВМ мощностью 60 МВт был, в частности, смонтирован на Новосибирской ТЭЦ-2.

В 1957 году завод вышел на внешний рынок, начав с поставок в Польшу и Румынию. К концу 1960-х годов НТГЗ стал одним из ведущих заводов машиностроения страны. В это же время на базе конструкторского бюро завода был создан научно-исследовательский электротехнический институт.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Иванович Еременко - советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, Маршал Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1944), кандидат в члены ЦК КПСС (1956 - 1970). В Советской армии с 1918 года.

В апреле 1943 года Еременко был назначен командующим войсками Калининского фронта, который оставался относительно спокойным до августа, когда левое крыло фронта принимало активное участие в Смоленской наступательной операции. В начале октября 1943 года Еременко провел небольшое, но успешное наступление в районе Невеля. С 20 октября 1943 года после переименования фронта командовал 1-м Прибалтийским фронтом. 4 февраля 1944 года Еременко был еще раз переведен на юг, на этот раз для командования Отдельной Приморской армией, которая имела задачу ударом с Керченского плацдарма соединиться с 4-м Украинским фронтом генерала Ф. И. Толбухина. Эта задача была успешно решена в ходе Крымской операции. Когда в ходе наступления войска армии соединились с войсками 4-го Украинского фронта, армия была включена в состав фронта, а Еременко 18 апреля 1944 года переведен на самостоятельную командную работу - командующим 2-м Прибалтийским фронтом. Во время летнего стратегического наступления Красной Армии 1944 года войска фронта провели успешную Режицко-Двинскую наступательную операцию, обеспечивая с севера главный удар советских войск в Белоруссии. Потери противника убитыми и пленными составили свыше 30 тысяч человек. За эту операцию Еременко было присвоено звание Героя Советского Союза. В августе провел Мадонскую операцию.

В ходе Прибалтийской операции осенью 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта наступали на Ригу, ведя упорные бои со значительными потерями на многочисленных оборонительных рубежах. Только после успеха войск соседнего фронта генерала И. Х. Баграмяна, сумевшего южнее Риги прорваться к Балтийскому морю и блокировать 30 немецких дивизий в Латвии в Курляндском котле, войска Еременко смогли освободить Ригу.

26 марта 1945 года Еременко переводится на должность командующего войсками 4-го Украинского фронта, на которой он оставался до окончания войны. Войска фронта действовали в восточной Чехословакии. На этом посту Еременко провел Моравско-Остравскую операцию, в ходе которой были освобождены Словакия и восточные районы Чехии. Победу его войска встретили на восточных подступах к Праге. В Чехии до сих пор некоторые улицы носят его имя.