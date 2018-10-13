Хэллоуин в Новосибирске 2018: где отметить самую страшную ночь в году

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-13T12:25:14+03:00

Не знаете, где встречать Хэллоуин в Новосибирске? Все самое интересное, что ждет сибиряков в праздник - в нашем материале!

Изменить размер текста: A A

Хеллоуин - праздник, который набирает все большую популярность во всем мире, в том числе и в Новосибирске. Отмечать его в этом году будут традиционно с 31 октября на 1 ноября, то есть со среды на четверг. Так что до праздника вампиров, ведьм, привидений и прочей нечисти осталось не так много времени. Для тех, кто хочет сделать этот день запоминающимся и не знает, где отметить День Всех Святых, «Комсомолка» подготовила обзор тематических мероприятий.

Отдыхаем с Тарантино

Где: ресторан Maximilian’s

Когда: 26 октября с 20.00

Что: Ресторан организует вечеринку с декорациями к Хеллоуину в стиле фильма Тарантино, которая будет длиться, по заверениям организаторов, «от заката до рассвета».

Сколько стоит: 300 руб.

Конкурс на лучшую тыкву

Где: Новосибирский зоопарк

Когда: 27 октября с 12.00 до 14.00

Что: Осенне-тыквенный конкурс приурочен, конечно, к Хеллоуину, потому что именно из тыкв традиционно в этот день вырезали разные фигуры. Жюри будет оценивать работы участников по строгим критериям: оригинальность, чистота выполнения и свежесть работы. А затем тыквы отправятся на корм животным. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте зоопарка до 24 октября. Ограничений по возрасту участников нет.

Сколько стоит: для взрослых - 300 руб., для детей - 150 руб. (стоимость билета в зоопарк)

Хэллоуин - отличный повод нарядиться и сделать эффектный гримм.Фото: Олег ЗОЛОТО

Хеллоуин в библиотеке с Алисой

Где: Новосибирская областная юношеская библиотека

Когда: 27 октября с 15.00

Что: Новосибирская областная юношеская библиотека приглашает всех желающих отпраздновать Хеллоуин с любимыми героями книги «Алиса в Стране чудес». Организаторы обещают угостить чаем, научить делать чудесатую шляпу и провести много интересных конкурсов. Ограничений по возрасту участников нет.

Сколько стоит: вход свободный

Бал вампиров и ведьм

Где: Ночной клуб «Правда»

Когда: 27 октября с 22.00

Что: Ночной клуб «Правда» в честь Хеллоуина устраивает настоящий бал вампиров и ведьм, а как известно, они предпочитают черный цвет. Поэтому дресс-код вечеринки - dark beauty, черные платья, плащи, темный макияж. Все это необязательно, но желательно. Вход только для тех, кто старше 18 лет.

Сколько стоит: первый час - бесплатно, затем 250 руб./ч

Хеллоуин в Академгородке

Где: Ночной клуб «Бункер»

Когда: 27 октября с 22.00

Что: Ночной клуб «Бункер» планирует отметить Хеллоуин с размахом и готов подарить за самый крутой костюм бар-чек на 4 тысячи рублей, так что подготовиться к вечеринке стоит очень тщательно. Вход только для тех, кто старше 18 лет.

Сколько стоит: в костюме вход свободный, для женщин в обычной одежде - 300 руб., для мужчин - 500 руб.

«Очень странные дела»

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 1 ноября с 18.00

Что: Поклонники сериала «Очень странные дела» смогут отметить Хеллоуин в любимой атмосфере. В лофт-парке организуют костюмированную вечеринку по его мотивам. Обратите внимание, что у вечеринки есть ограничение по возрасту: пускать будут только тех, кому уже исполнилось 16 лет.

Сколько стоит: 400 руб.