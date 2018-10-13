Хэллоуин в Новосибирске 2018: где отметить самую страшную ночь в году
Хеллоуин - праздник, который набирает все большую популярность во всем мире, в том числе и в Новосибирске. Отмечать его в этом году будут традиционно с 31 октября на 1 ноября, то есть со среды на четверг. Так что до праздника вампиров, ведьм, привидений и прочей нечисти осталось не так много времени. Для тех, кто хочет сделать этот день запоминающимся и не знает, где отметить День Всех Святых, «Комсомолка» подготовила обзор тематических мероприятий.
Отдыхаем с Тарантино
Где: ресторан Maximilian’s
Когда: 26 октября с 20.00
Что: Ресторан организует вечеринку с декорациями к Хеллоуину в стиле фильма Тарантино, которая будет длиться, по заверениям организаторов, «от заката до рассвета».
Сколько стоит: 300 руб.
Конкурс на лучшую тыкву
Где: Новосибирский зоопарк
Когда: 27 октября с 12.00 до 14.00
Что: Осенне-тыквенный конкурс приурочен, конечно, к Хеллоуину, потому что именно из тыкв традиционно в этот день вырезали разные фигуры. Жюри будет оценивать работы участников по строгим критериям: оригинальность, чистота выполнения и свежесть работы. А затем тыквы отправятся на корм животным. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте зоопарка до 24 октября. Ограничений по возрасту участников нет.
Сколько стоит: для взрослых - 300 руб., для детей - 150 руб. (стоимость билета в зоопарк)
Хэллоуин - отличный повод нарядиться и сделать эффектный гримм.Фото: Олег ЗОЛОТО
Хеллоуин в библиотеке с Алисой
Где: Новосибирская областная юношеская библиотека
Когда: 27 октября с 15.00
Что: Новосибирская областная юношеская библиотека приглашает всех желающих отпраздновать Хеллоуин с любимыми героями книги «Алиса в Стране чудес». Организаторы обещают угостить чаем, научить делать чудесатую шляпу и провести много интересных конкурсов. Ограничений по возрасту участников нет.
Сколько стоит: вход свободный
Бал вампиров и ведьм
Где: Ночной клуб «Правда»
Когда: 27 октября с 22.00
Что: Ночной клуб «Правда» в честь Хеллоуина устраивает настоящий бал вампиров и ведьм, а как известно, они предпочитают черный цвет. Поэтому дресс-код вечеринки - dark beauty, черные платья, плащи, темный макияж. Все это необязательно, но желательно. Вход только для тех, кто старше 18 лет.
Сколько стоит: первый час - бесплатно, затем 250 руб./ч
Хеллоуин в Академгородке
Где: Ночной клуб «Бункер»
Когда: 27 октября с 22.00
Что: Ночной клуб «Бункер» планирует отметить Хеллоуин с размахом и готов подарить за самый крутой костюм бар-чек на 4 тысячи рублей, так что подготовиться к вечеринке стоит очень тщательно. Вход только для тех, кто старше 18 лет.
Сколько стоит: в костюме вход свободный, для женщин в обычной одежде - 300 руб., для мужчин - 500 руб.
«Очень странные дела»
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 1 ноября с 18.00
Что: Поклонники сериала «Очень странные дела» смогут отметить Хеллоуин в любимой атмосфере. В лофт-парке организуют костюмированную вечеринку по его мотивам. Обратите внимание, что у вечеринки есть ограничение по возрасту: пускать будут только тех, кому уже исполнилось 16 лет.
Сколько стоит: 400 руб.
Сибиряков зовут отпраздновать Хэллоуин в клубах и ресторанах.Фото: Олег ЗОЛОТО