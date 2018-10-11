2018-10-11T10:45:54+03:00
Говорит Новосибирск

ДНК-тест для улучшения качества жизни. Как раскрыть свой потенциал и найти ключ к здоровью, красоте и молодости

Знания в области генетики помогают понять, что именно необходимо вашему организму, чтобы чувствовать себя энергичным и бодрым в любом возрасте
Денис ТАБАКОВ
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Людмила Селедцова, врач-диетолог, anti-age терапевт, автор уникальной программы похудения на основе генетического исследования высокотехнологичной компании MyGenetics.Людмила Селедцова, врач-диетолог, anti-age терапевт, автор уникальной программы похудения на основе генетического исследования высокотехнологичной компании MyGenetics.
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«ДНК-тест для улучшения качества жизни. Как раскрыть свой потенциал и найти ключ к здоровью, красоте и молодости» – так звучала тема программы «Говорит Новосибирск!» с участием Людмилы Селедцовой, врача-диетолога, anti-age терапевта, эксперта международного института интегральной превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge», автора уникальной программы похудения на основе генетического исследования высокотехнологичной компании MyGenetics.

Индивидуальность каждого из нас определяется генами, носителем которых является ДНК. Заложенная в ДНК информация влияет на внешний вид, характер, поведение и особенности работы организма.

Сейчас знания в области генетики вышли далеко за границы лабораторий и активно используются на практике для индивидуального подбора питания, режима тренировок, и антивозрастной терапии. ДНК-тест помогает понять, что именно необходимо вашему организму, чтобы чувствовать себя энергичным и бодрым в любом возрасте.

ДНК-тест MyGenetics – это персонализированные рекомендации, помогающие понимать организм и осознанно подходить к своему здоровью.

В данный момент компания MyGenetics активно работает в трёх направлениях:

MyWellness – питание, фитнес и образ жизни;

MyBeauty – красота и молодость;

MyBaby – правильное развитие ребёнка.

Все подробности – в записи программы.

Не является медицинской услугой

ДНК-тест для улучшения качества жизни. Как раскрыть свой потенциал и найти ключ к здоровью, красоте и молодости

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