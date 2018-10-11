Как правильно настроить организм и защитить от проявления осенней депрессии

11 Окт. 05:05 2018-10-16T11:35:56+03:00

Александр Гадалкин: Осенняя депрессия – явление более глубокое и многогранное, чем мы привыкли думать.

Осенняя депрессия – явление более глубокое и многогранное, чем мы привыкли думать...

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Гостем программы «Говорит Новосибирск!» стал Александр Гадалкин, дипломированный медик, врач аюрведы, автор метода «Медицинская медитация» (массаж+медитация).

Александр Гадалкин рассказал о своей, особой философии по отношению к себе и своему организму, и объяснил, как можно благополучно пережить осеннюю депрессию.

Все подробности – в записи программы.

В настоящее время Александр Гадалкин ведет прием в Новосибирске в Центре «Термы Мира», ул. Добролюбова, 2а. Телефон: 8-993-024-97-14