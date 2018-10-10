2018-10-11T03:59:43+03:00
Общество

От Кобзона до «Искорки»!

Обзор праздников в Декаду пожилого человека в Новосибирске
Екатерина КОМЯКОВААлена КУЛЕШОВА
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Участники праздника в общественном центре «Матрешкин двор» исполнили частушки. Фото: Алена КУЛЕШОВА.Участники праздника в общественном центре «Матрешкин двор» исполнили частушки. Фото: Алена КУЛЕШОВА.
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КОГДА ТЕБЕ ЗА 60!

Для многих Декада пожилого человека - это дни, ничем не отличающиеся от других. Между тем в Новосибирске в начале октября проводят очень много праздников, спортивных и досуговых мероприятий. Например, крупные выставки, спектакли по сниженным ценам, районные, окружные торжества - такие праздники обычно организуют рядом с домом пенсионеров, а выступают - внуки, дети, соседи.

«Комсомолка» делает обзор самых теплых встреч, состоявшихся в Декаду пожилого человека.

Сергей Кальченко с председателем совета ТОС «Привокзальный» Еленой Афоничкиной на вечере, посвященном творчеству Иосифа Кобзона.

Сергей Кальченко с председателем совета ТОС «Привокзальный» Еленой Афоничкиной на вечере, посвященном творчеству Иосифа Кобзона.

«А У НАС ВО ДВОРЕ»

ТОС «Привокзальный» организовал свой праздник в библиотеке имени А. П. Чехова. Здесь для пожилых людей подготовили особенную музыкальную программу.

- Мы подобрали песни молодости наших ветеранов. В том числе много песен в исполнении Иосифа Кобзона, 11 сентября у него был бы день рождения, рассказывает главный библиотекарь Ольга Манакова. - К тому же у артиста много патриотических песен, комсомольских. А песни 1950 - 1960-х годов - это как раз песни молодости наших гостей.

За столами с плюшками, конфетами и чаем беседуют участники праздника, иногда подпевая исполнителям. Из колонок доносится: «А у нас во дворе есть девчонка одна…» Некоторые гостьи с ностальгией смахивают слезу.

Поздравить людей элегантного возраста пришел депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Кальченко, он рассказал нам о плодотворной работе с пенсионерами на своем округе:

- Для депутатов работа с пожилыми людьми - это один из самых эффективных видов взаимодействия. Они знают все проблемы на округе, у них много идей, они подсказывают, что нужно улучшить. Это очень помогает в работе. К тому же многие наши пенсионеры очень инициативные. Мы в свою очередь тоже оказываем им помощь - индивидуальную, социальную. Пожилые обращаются с просьбами помочь получить лекарства, приобрести бытовую технику, благоустроить двор.

Сергей Кальченко с помощниками старается помочь каждому. Работа налажена не только в Декаду пожилого человека. К примеру, в этом году на улице Вокзальной появилась уютная беседка - она построена на средства гранта, получить который удалось при поддержке депутата.

Праздник в библиотеке имени А. П. Чехова не единственный на округе. В этом году рядом пройдут еще минимум шесть мероприятий.

Праздник в центре внешкольной работы «Пашинский».

Праздник в центре внешкольной работы «Пашинский».

ДЕНЬ «МОЛОДОГО» ЧЕЛОВЕКА

Не отступили от традиции и в Центре внешкольной работы «Пашинский». В этом году 4 октября был организован концерт, где выступили юные воспитанники центра. Дети показали гостям много музыкальных и танцевальных номеров. В зале собралась самая разная публика: от малышей до почтенных долгожителей, и все с радостью смотрели концерт, пели знакомые песни.

- Такие песни слушать - одна радость, - поделился Иван Викторович, - так и хочется подпевать.

Вячеслав Илюхин.

Вячеслав Илюхин.

На празднике выступил «самый молодой» вокальный ансамбль «Искорка». Этот коллектив выступает на разных праздниках уже не первый год, радуя слушателей красивым исполнением русских народных песен.

- Каждому человеку важно чувствовать себя нужным, - уверен депутат Совета депутатов города Новосибирска, Вячеслав Илюхин. - А особенно это важно для пенсионеров. Такие праздники помогают им находить то, что их объединяет, дает возможность хорошо провести время, найти новых друзей.

Леонид Рыбин.

Леонид Рыбин.

- Мне не нравится слово «пожилой», - добавляет депутат Совета депутатов города Новосибирска Леонид Рыбин. - Для меня люди в возрасте - это кладезь бесценного опыта и знаний, которыми они обладают. Для меня этот праздник - День «молодого» человека, ведь каждый из нас молод в душе.

Традиция существует уже долгие годы, концерт проходит при поддержке депутатов Совета депутатов города Новосибирска. Кроме того, в Пашино свой интересный опыт: советы ветеранов организованы в каждом микрорайоне. Депутатская поддержка позволяет помогать одиноким пожилым людям, их также поздравляют, приходят к ним в гости.

ТЫ, ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ

Традиция праздновать Декаду пожилого человека не обошла стороной ни один район города, в общественном клубе «Матрешкин двор» 4 октября состоялся свой праздник.

Бабушки и дедушки из соседних домов собрались все вместе, чтобы поздравить друг друга и просто хорошо провести время. Они читали стихи, пели песни и частушки, даже поставили две юмористические сценки о том, как на самом деле весело живется человеку в самом прекрасном возрасте. Самые юные участники праздника подарили свое поздравление бабушкам и дедушкам: дети специально выучили стихи, спели песню «Ты, да я, да мы с тобой», станцевали веселый танец.

Александр Савельев.

Александр Савельев.

- В нашем городе ежегодно проходит множество мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека, и мы тоже не остаемся в стороне, - отмечает депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Савельев. - Уже два года существует этот общественный клуб, и каждый год здесь в Декаду пожилого человека проходит праздник. Я считаю, что это очень важная традиция, ведь, к сожалению, не все пожилые люди имеют достаточно внимания со стороны своей семьи, а чувствовать себя нужным и важным необходимо каждому человеку.

Действительно, на этом празднике скучно не было никому: гости с радостью подпевали любимые песни, задорно смеялись вместе с актерами да и просто хорошо проводили время, наслаждаясь праздничной атмосферой.

Каждый из участников мероприятия получил подарок - депутат Александр Савельев вручил всем присутствующим наборы шоколадных конфет.

Хочется, чтобы именно такие традиции оставались жить долгие годы и у людей преклонного возраста оставалась возможность весело и приятно проводить время в компании.

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