От Кобзона до «Искорки»!

10 Окт. 19:30 2018-10-11T03:59:43+03:00

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КОГДА ТЕБЕ ЗА 60!

Для многих Декада пожилого человека - это дни, ничем не отличающиеся от других. Между тем в Новосибирске в начале октября проводят очень много праздников, спортивных и досуговых мероприятий. Например, крупные выставки, спектакли по сниженным ценам, районные, окружные торжества - такие праздники обычно организуют рядом с домом пенсионеров, а выступают - внуки, дети, соседи.

«Комсомолка» делает обзор самых теплых встреч, состоявшихся в Декаду пожилого человека.

Сергей Кальченко с председателем совета ТОС «Привокзальный» Еленой Афоничкиной на вечере, посвященном творчеству Иосифа Кобзона.

«А У НАС ВО ДВОРЕ»

ТОС «Привокзальный» организовал свой праздник в библиотеке имени А. П. Чехова. Здесь для пожилых людей подготовили особенную музыкальную программу.

- Мы подобрали песни молодости наших ветеранов. В том числе много песен в исполнении Иосифа Кобзона, 11 сентября у него был бы день рождения, рассказывает главный библиотекарь Ольга Манакова. - К тому же у артиста много патриотических песен, комсомольских. А песни 1950 - 1960-х годов - это как раз песни молодости наших гостей.

За столами с плюшками, конфетами и чаем беседуют участники праздника, иногда подпевая исполнителям. Из колонок доносится: «А у нас во дворе есть девчонка одна…» Некоторые гостьи с ностальгией смахивают слезу.

Поздравить людей элегантного возраста пришел депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Кальченко, он рассказал нам о плодотворной работе с пенсионерами на своем округе:

- Для депутатов работа с пожилыми людьми - это один из самых эффективных видов взаимодействия. Они знают все проблемы на округе, у них много идей, они подсказывают, что нужно улучшить. Это очень помогает в работе. К тому же многие наши пенсионеры очень инициативные. Мы в свою очередь тоже оказываем им помощь - индивидуальную, социальную. Пожилые обращаются с просьбами помочь получить лекарства, приобрести бытовую технику, благоустроить двор.

Сергей Кальченко с помощниками старается помочь каждому. Работа налажена не только в Декаду пожилого человека. К примеру, в этом году на улице Вокзальной появилась уютная беседка - она построена на средства гранта, получить который удалось при поддержке депутата.

Праздник в библиотеке имени А. П. Чехова не единственный на округе. В этом году рядом пройдут еще минимум шесть мероприятий.

Праздник в центре внешкольной работы «Пашинский».

ДЕНЬ «МОЛОДОГО» ЧЕЛОВЕКА

Не отступили от традиции и в Центре внешкольной работы «Пашинский». В этом году 4 октября был организован концерт, где выступили юные воспитанники центра. Дети показали гостям много музыкальных и танцевальных номеров. В зале собралась самая разная публика: от малышей до почтенных долгожителей, и все с радостью смотрели концерт, пели знакомые песни.

- Такие песни слушать - одна радость, - поделился Иван Викторович, - так и хочется подпевать.

Вячеслав Илюхин.

На празднике выступил «самый молодой» вокальный ансамбль «Искорка». Этот коллектив выступает на разных праздниках уже не первый год, радуя слушателей красивым исполнением русских народных песен.

- Каждому человеку важно чувствовать себя нужным, - уверен депутат Совета депутатов города Новосибирска, Вячеслав Илюхин. - А особенно это важно для пенсионеров. Такие праздники помогают им находить то, что их объединяет, дает возможность хорошо провести время, найти новых друзей.

Леонид Рыбин.

- Мне не нравится слово «пожилой», - добавляет депутат Совета депутатов города Новосибирска Леонид Рыбин. - Для меня люди в возрасте - это кладезь бесценного опыта и знаний, которыми они обладают. Для меня этот праздник - День «молодого» человека, ведь каждый из нас молод в душе.

Традиция существует уже долгие годы, концерт проходит при поддержке депутатов Совета депутатов города Новосибирска. Кроме того, в Пашино свой интересный опыт: советы ветеранов организованы в каждом микрорайоне. Депутатская поддержка позволяет помогать одиноким пожилым людям, их также поздравляют, приходят к ним в гости.

ТЫ, ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ

Традиция праздновать Декаду пожилого человека не обошла стороной ни один район города, в общественном клубе «Матрешкин двор» 4 октября состоялся свой праздник.

Бабушки и дедушки из соседних домов собрались все вместе, чтобы поздравить друг друга и просто хорошо провести время. Они читали стихи, пели песни и частушки, даже поставили две юмористические сценки о том, как на самом деле весело живется человеку в самом прекрасном возрасте. Самые юные участники праздника подарили свое поздравление бабушкам и дедушкам: дети специально выучили стихи, спели песню «Ты, да я, да мы с тобой», станцевали веселый танец.

Александр Савельев.

- В нашем городе ежегодно проходит множество мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека, и мы тоже не остаемся в стороне, - отмечает депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Савельев. - Уже два года существует этот общественный клуб, и каждый год здесь в Декаду пожилого человека проходит праздник. Я считаю, что это очень важная традиция, ведь, к сожалению, не все пожилые люди имеют достаточно внимания со стороны своей семьи, а чувствовать себя нужным и важным необходимо каждому человеку.

Действительно, на этом празднике скучно не было никому: гости с радостью подпевали любимые песни, задорно смеялись вместе с актерами да и просто хорошо проводили время, наслаждаясь праздничной атмосферой.

Каждый из участников мероприятия получил подарок - депутат Александр Савельев вручил всем присутствующим наборы шоколадных конфет.

Хочется, чтобы именно такие традиции оставались жить долгие годы и у людей преклонного возраста оставалась возможность весело и приятно проводить время в компании.