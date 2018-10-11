Сибирячка, ослепшая и потерявшая модельную внешность после аварии, учится играть на гуслях

СЕГОДНЯ 21:17 2018-10-11T21:26:13+03:00

Маша продолжает бороться за здоровье, мечтает о трех детях и с нетерпением ждет, когда сможет увидеть, как изменился любимый город за время ее слепоты

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История Марии Лебедевой из Новосибирска тронула всю страну в марте этого года. 23-летняя девушка рассказала, что в августе 2016 года после страшного ДТП она потеряла зрение и модельную внешность. Маша ехала со своим молодым человеком и его другом в БМВ, когда парень в пылу ссоры с ней вылетел на перекресток на красный свет. На бешеной скорости в БМВ врезался внедорожник. Девушка сидела сзади, была не пристегнута. Как результат - многочисленные травмы головы, раздробленный таз, ушибы… Три недели в коме и потерянное здоровье, за которое Маша отчаянно борется до сих пор.

За последний год Андрей поинтересовался здоровьем Маши лишь однажды - и то через подругу. Фото: соцсети.

НЕСКОЛЬКО ОПЕРАЦИЙ - БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА

Прошло два года. Маша перенесла несколько операций, но по-прежнему ничего не видит. И хотя головные боли отпустили, приступы в теле изводят ее по-прежнему.

- У меня было несколько операций и на органах малого таза, и на глазах, но, как бы грустно это ни звучало, приступы боли продолжаются, и я по-прежнему ничего не вижу, - вздыхает Маша. - Доктора советуют не отчаиваться.

С нашей последней встречи девушка заметно похудела и повеселела. Люди со всей России стараются ее поддержать, и теплые слова, как признается Маша, ее очень подбадривают. А жених, который растворился после ДТП, за последний год ее ни разу не навестил.

- Последний раз мы с ним общались в прошлом году в суде, как раз в октябре. И еще он звонил летом, спрашивал у моей подруги, как я, - вспоминает Маша. - И вот совпадение - я после этого упала и повредила ногу. И опять оказалась в больнице. Думаю, это не просто так. Лучше бы не звонил.

За это время врачи успели напугать девушку и другим заявлением.

- В Москве сказали, что я не смогу иметь детей, но в Новосибирске меня успокоили. Наши доктора выписали мне гормональные таблетки. Обнадежили. Честно говоря, я в шоке от врачей. Один считает так, другой - по-другому. Кому верить? Конечно, я верю только в лучшее. Кто дает благоприятный прогноз, тому и верю. Я знаю, что у меня будет трое детей. Интуиция подсказывает, - улыбается девушка.

Машу поддерживают люди со всей страны и даже присылают ей подарки. Например, гусли ручной работы.Фото: Андрей КОПАЛОВ

ПОДАРИЛИ ГУСЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Времени на себя у Маши между операциями и реабилитациями в больницах остается немного, но девушка признается, что дома скучает.

- Мучаюсь от скуки. Давно хотела научиться играть на фортепиано. Купили синтезатор. Сейчас буду учиться играть. А еще и на гуслях… - удивляет нас Маша. - Гусли ручной работы мне прислал мужчина по имени Дамир - не помню, из какого региона. Они такие звонкие! Когда сестра начинает играть - просто беги и закрывай уши. Она радуется, а я уже нет. Потому что у меня слух сейчас слишком хороший - только звучат ноты не те, и сразу режет очень. Буду учиться играть и на гуслях. Не зря же подарили.

Маша, несмотря на все трудности, надежды не теряет, но ей не терпится поправиться.

- Мне бы скорее увидеть хоть одним глазком. Интересно посмотреть, что изменилось в городе. Рассказывают, много чего понастроили. А мне так обидно - я же этого не вижу, - в конце нашего разговора признается Маша.

Она убирает длинные деревянные гусли. Улыбается и благодарит всех за теплые слова и поддержку.

ВАЖНО

Семья Марии продолжает бороться за ее здоровье. Родные девушки по-прежнему нуждаются в материальной помощи.

Средства можно перечислить на карту Натальи Лебедевой, мамы Маши: 639002449006207593