Молдаване в Сибири строят храмы и берегут традиции

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-11T13:24:17+03:00

На прошлой неделе в Новосибирск в гости к своим землякам из Кишинева заглянула представительная делегация историков, кинематографистов, студентов и аспирантов молдавских и румынских вузов.

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Творческая группа совершила большой тур по сибирским городам в рамках действующего в Молдавии проекта «Экспедиция памяти» под руководством молдавского историка Октавиана Цыку. Этот проект обозначился не вчера. Как минимум лет пять - шесть назад молдавские историки стали пристально изучать историю депортаций своего народа, а также места, где компактно оседали представители нации. Словом, задача экспедиции - показать и рассказать молдавским гражданам, как жили их предки, как сложилась их судьба.

- Дело благородное и в хорошем смысле знаковое для всех молдаван, живущих по всему миру, - рассказал корреспонденту «КП» - Новосибирск» руководитель диаспоры Дмитрий Погоря. - Это не просто сиюминутный проект, а скрупулезная работа историков, краеведов, задача которой - понять масштабы депортации нашего народа, а также выяснить, как и чем живут современные молдаване в России, как сохраняют свою культуру, осуществляют общественную деятельность.

В поселке Буготак Новосибирской области экспедиция встретилась с молдавской семьей Беженарей. Самому старшему - Георгию Федоровичу - исполнилось 93 года. В 1966 году Беженари переехали в Новосибирскую область из Томска. В поселке они открыли православную церковь, успешно занимаются бизнесом и с трепетом чтят все молдавские традиции.

- Такие люди, конечно, гордость любой нации - они сохранили традиции, вырастили прекрасных детей, внуков, и я думаю, встреча с этой семьей тоже найдет отражение в фильме участников экспедиции, - продолжил Дмитрий Погоря.

А в Новосибирске были еще встречи со студентами, разговоры с представителями молдавской диаспоры. Позже экспедиция побывала и в Томске, где также встречалась с молдаванами и проводила свою исследовательскую работу.