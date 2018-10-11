2018-10-11T13:24:17+03:00
Общество

Молдаване в Сибири строят храмы и берегут традиции

На прошлой неделе в Новосибирск в гости к своим землякам из Кишинева заглянула представительная делегация историков, кинематографистов, студентов и аспирантов молдавских и румынских вузов.
Виктор ВРОНСКИЙ
Поделиться:
В Новосибирской области проживают свыше тысячи молдаван, их семьи пришли в Сибирь разными путями. Фото: moldovenii.md.В Новосибирской области проживают свыше тысячи молдаван, их семьи пришли в Сибирь разными путями. Фото: moldovenii.md.
Изменить размер текста:

Творческая группа совершила большой тур по сибирским городам в рамках действующего в Молдавии проекта «Экспедиция памяти» под руководством молдавского историка Октавиана Цыку. Этот проект обозначился не вчера. Как минимум лет пять - шесть назад молдавские историки стали пристально изучать историю депортаций своего народа, а также места, где компактно оседали представители нации. Словом, задача экспедиции - показать и рассказать молдавским гражданам, как жили их предки, как сложилась их судьба.

- Дело благородное и в хорошем смысле знаковое для всех молдаван, живущих по всему миру, - рассказал корреспонденту «КП» - Новосибирск» руководитель диаспоры Дмитрий Погоря. - Это не просто сиюминутный проект, а скрупулезная работа историков, краеведов, задача которой - понять масштабы депортации нашего народа, а также выяснить, как и чем живут современные молдаване в России, как сохраняют свою культуру, осуществляют общественную деятельность.

В поселке Буготак Новосибирской области экспедиция встретилась с молдавской семьей Беженарей. Самому старшему - Георгию Федоровичу - исполнилось 93 года. В 1966 году Беженари переехали в Новосибирскую область из Томска. В поселке они открыли православную церковь, успешно занимаются бизнесом и с трепетом чтят все молдавские традиции.

- Такие люди, конечно, гордость любой нации - они сохранили традиции, вырастили прекрасных детей, внуков, и я думаю, встреча с этой семьей тоже найдет отражение в фильме участников экспедиции, - продолжил Дмитрий Погоря.

А в Новосибирске были еще встречи со студентами, разговоры с представителями молдавской диаспоры. Позже экспедиция побывала и в Томске, где также встречалась с молдаванами и проводила свою исследовательскую работу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Обманули на 4 миллиона: мошенники украли базу телефонов компании по продаже БАДов и медоборудования
Выстрелил в голову: в Новосибирске мужчина ранил менеджера салона сотовой связи
Ссылки не будет: слух о переносе минприроды региона в Колывань оказался ложным
Работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области завершат до начала ноября
Ждем гостей и денег: на закладку фундамента ЛДС пригласили Рене Фазеля, а на метро к комплексу нашли средства
Кобзон вместо Толмачево: новосибирскому аэропорту могут сменить название
Они не боятся прыгать с парашютом: в Новосибирской области прошла профильная смена для будущих десантников
Спустя пять дней: тело погибшего дайвера подняли с глубины 33,5 метров
Двух сроков хватит: Локоть предложил внести изменения по поводу своей должности
Кай, апорт: белый медведь устроил игры с канистрой и посетителями
Пирожки не ест, шипит: сибиряк нашел возле железной дороги разбившегося об провода лебедя
Побывают в 19 районах: в Новосибирской области началась акция «Поезд «За духовное возрождение России»
Никакой ответственности: пьяный водитель на каршеринговом «Солярисе» протаранил угол дома, пытаясь скрыться от погони
Опасная находка: в Советском районе нашли свалку из ртутьсодержащих ламп