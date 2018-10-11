Новосибирская ГЭС: с заботой о ветеранах

СЕГОДНЯ 05:00 2018-10-11T05:24:38+03:00

Экскурсия началась с Колыванского краеведческого музея - одного из старейших в Новосибирской области.

Изменить размер текста: A A

В рамках Декады пожилого человека Новосибирская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») организовала для старшего поколения гидроэнергетиков экскурсию в поселок Колывань, находящийся в 50 километрах от города. Поселок входит в реестр исторических селений страны и считается одним из ключевых мест истории и культуры Новосибирской области.

Экскурсия началась с Колыванского краеведческого музея - одного из старейших в Новосибирской области. Гидроэнергетики посетили все самые примечательные объекты Колывани: дом Губина, являющийся сегодня школой музыки, почтово-телеграфное учреждение с мемориальной доской на фасаде, свидетельствующей о визите Чехова в Колывань весной 1890 года, а также собор Александра Невского и Покровский Александро-Невский Колыванский женский монастырь.

Для защиты социально-экономических прав и интересов пенсионеров филиала ежегодно организуются и проводятся различные мероприятия.

Председатель совета ветеранов Новосибирской ГЭС Алексей Бурматов поблагодарил организаторов и экскурсоводов:

- В очередной раз у нас появилась возможность познакомиться с нашим родным краем. Многие из нас здесь побывали впервые. Сегодня мы в полной мере ощутили себя туристами и познакомились с историей Новосибирской области.

На Новосибирской ГЭС с самого начала эксплуатации станции были заложены традиции доброго, внимательного отношения к гидроэнергетикам старшего поколения. Сегодня ПАО «РусГидро» уделяет большое внимание вопросам социальной поддержки пожилых людей в регионах своего присутствия. Действует ветеранская программа по ежемесячной выплате негосударственной пенсии. Для защиты социально-экономических прав и интересов пенсионеров филиала ежегодно организуются и проводятся праздничные мероприятия, оказывается материальная помощь к праздничным и юбилейным датам и в трудных жизненных ситуациях, а также предоставляется компенсация санаторно-курортного лечения.