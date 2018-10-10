Новосибирский баскетболист выиграл кубок мира в составе сборной России по стритболу

10 Окт. 05:17 2018-10-10T09:51:41+03:00

Кирилл Писклов рассказал о финале с Латвией и о том, как ему удалось забросить победный мяч в этой встрече

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В китайском городе Сиань завершился Кубок Мира U23 по баскетболу 3х3(стритбол). В новой олимпийской дисциплине победу праздновала мужская сборная России, куда помимо Кирилла Писклова вошли Александр Антониковский, Александр Зуев и Станислав Шаров.

На последней минуте россияне вели всего «+1», когда Писклов точным дальним броском принес чемпионский титул – 21:18. Золото завоевала и женская сборная России, в финале взяв верх над командой Японии.

Баскетбол 3х3 получил статус олимпийского вида спорта совсем недавно — соответствующее решение Международный олимпийский комитет (МОК) принял только летом прошлого года. Теперь этому вида спорта уделяется серьёзное внимание в мире.

Видео можно посмотреть на нашем Ютубе канале: https://youtu.be/qhsiSnqWTLM