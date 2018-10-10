Новосибирская ГЭС увеличила выработку электроэнергии

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-10T10:44:12+03:00

Это связано с притоком воды в Обское водохранилище и оптимизацией ремонтных работ в период весеннего половодья

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За 9 месяцев 2018 года Новосибирская ГЭС выработала 1,75 млрд. кВт•ч электроэнергии, что превышает прошлогодний результат (1,71 млрд. кВт*ч) на 2%, средние многолетние показатели - на 10%. Это связано с притоком воды в Обское водохранилище, который в период с апреля по сентябрь 2018 года составил 3000 м3/с. За соответствующий период 2017 года - 2825 м3/с.

- Увеличению объема выработки способствовала не только благоприятная гидрологическая обстановка. Рост достигнут также благодаря оптимизации ремонтных работ в период весеннего половодья, увеличению мощности и КПД гидроагрегатов в результате технического перевооружения, - отметил главный инженер Новосибирской ГЭС Виктор Смирнов.

Затраты на техническое перевооружение и реконструкцию основного оборудования Новосибирской ГЭС за 9 месяцев 2018 года составили 664,37 млн. рублей, что на 37,6% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В соответствии с Программой комплексной модернизации* в 2018 году гидроэнергетики обеспечили ввод в промышленную эксплуатацию новой гидротурбины на гидроагрегате № 7, провели перемаркировку гидроагрегата № 3. За 9 месяцев проведен текущий ремонт четырех гидроагрегатов и вспомогательного оборудования в соответствии с утвержденными годовыми графиками. В рамках реализации программы НИР получена новая Декларация безопасности гидротехнических сооружений Новосибирской ГЭС и разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС.

* Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы «РусГидро» утверждена на 2012 - 2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка «РусГидро». Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность - ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1375,6 млн. кВт•ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.