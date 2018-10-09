2018-10-10T08:06:48+03:00
Говорит Новосибирск

Медицина будущего. Как ДНК-тест помогает врачам и пациентам

В программе «Говорит Новосибирск» мы пообщались с Людмилой Селедцовой, врачом-диетологом, anti-age терапевтом, автором уникальной программы похудения на основе генетического исследования MyGenetics
Денис ТАБАКОВ
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В течении октября можно получить скидку 3000 рублей на ДНК тест, все подробности в записи программы.В течении октября можно получить скидку 3000 рублей на ДНК тест, все подробности в записи программы.
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«Медицина будущего. Как ДНК-тест помогает врачам и пациентам» – так звучит тема программы «Говорит Новосибирск!» с участием Людмилы Селедцовой, врача-диетолога, anti-age терапевта, эксперта международного института интегральной превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge», автора уникальной программы похудения на основе генетического исследования MyGenetics.

MyGenetics – высокотехнологичная компания, входящая в список лидеров работы в сегменте direct-to-consumer (работа напрямую с клиентом) на рынке ДНК-тестов. MyGenetics является резидентом Технопарка новосибирского Академгородка, ведущего центра развития наукоемких компаний в России. Сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами СО РАН, передовыми исследовательскими группами в области генетики и биоинформатики.

Генетические исследования – мировая тенденция в развитии персонифицированной медицины. Следуя рекомендациям врача, составленным на основе результатов генетического анализа, можно избежать последствий неправильного образа жизни и негативного воздействия окружающей среды, снизить риск развития сердечно-сосудистых, заболеваний, метаболического синдрома, предотвратить возрастные изменения до их видимого проявления.

Все подробности - в записи программы.

Медицина будущего. Как ДНК-тест помогает врачам и пациентам

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