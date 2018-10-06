«Клуша на «Мерине»: в соцсетях осудили сибирячку, которая оставила в закрытой машине годовалую дочку

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-06T19:10:28+03:00

В соцсетях не стесняются в выражениях в отношении невнимательной мамы.

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В кадре – перепуганная мамочка ждет, пока спасатели откроют дверь ее «Мерседеса». И поет колыбельную своей годовалой дочке, которая осталась внутри иномарки.

Это видео разлетелось по соцсетям, а корреспонденты КП-Новосибирск попросили спасателей рассказать, как они вызволяли малышку из автомобильной ловушки.

- Вызов поступил в 13.52. Оператор соединила молодую женщину с оперативным дежурным, - рассказал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. – Она объяснила, что, когда вышла из машины, дверь захлопнулась, а ключи внутри остались. И открыть двери иномарки, чтобы забрать ребенка, она не может.

Чтобы вызволить девочку, нужны были или вторые ключи, или помощь специалистов. Они и пришли на выручку: через пять минут после звонка к припаркованной на обочине иномарке подъехали спасатели.

Оставшаяся в машине малышка не понимала, что происходит: тихо сидела в детском кресле, только периодически поглядывала, чем там мама с дядями в синей форме занимаются. Спасатели машину обошли и поняли: без приспособлений не обойтись, а «Мерседес» дорогой.

- Если мы вам что-нибудь покарябаем, - в кадре слышно, как спасатель обратился к маме девочки.

- Да ничего, ребенок там, - с нетерпением перебила его женщина.

И спасатели взялись за дело.

- Разблокировка двери заняла около двух минут, – объяснили в МАСС.

На видео видно, что даже меньше. Отогнули стекло, запустили железную «удочку» и все… дверь распахнулась. Пока длилась эта нехитрая операция, мама пела песенки ребенку с другой стороны, отвлекая девочку, а затем кинулась к дочке в уже распахнутую дверь.

- Что-то от меня еще нужно? – дрожащим голосом спросила она.

Спасатели попросили у нее лишь документы, чтобы удостовериться, действительно ли это ее машина, а затем уехали на другой вызов.

Видео спасения ребенка из мерседеса быстро облетела соцсети, и вызвало противоречивые эмоции у пользователей. Многие осудили мать-растяпу:

- Странная мамочка, - написал пользователь Maxim Strecker.

- Клуша на «Мерине»! – не постеснялся в выражениях подписчик Ван Мо.

Но некоторые пользователи были более мягки в своих рассуждениях:

- О, блин, понабежали моральные проводники! – пресек волну критики подписчик Венислав Иванов и добавил. - У меня так было, остановили гаишники, вышел показать документы, авто было заведено зимой, вышел, а она возьми и захлопнись, что-то сигналка видимо. Всякое бывает.