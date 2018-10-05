2018-10-05T11:51:31+03:00
Общество

Репетиторы в Новосибирске: занятие по математике - за 1000 рублей

Корреспонденты «Комсомолки» выясняли, во сколько обойдутся репетиторы в Новосибирске.
Татьяна СОЛОВОВААлена КУЛЕШОВА
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Репетиторы в Новосибирске помогают выпускникам подготовиться к ЕГЭ.Репетиторы в Новосибирске помогают выпускникам подготовиться к ЕГЭ.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Несмотря на то, что до государственных экзаменов еще семь месяцев, многие школьники уже начали к ним готовиться. Но кому-то занятий в школе не хватает, и тогда на помощь приходят репетиторы в Новосибирске.

ИЩЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕПЕТИТОРА....

В Новосибирске выбор педагогов, которые проводят платные занятия, очень широк. Отыскать их не составит труда на специализированных порталах: novosibirsk.mir-repetitorov.ru, nsk.profi.ru, nsk.repetitor-info.su.

Большинство поисковых запросов касаются репетиров по обязательным предметам при сдаче ОГЭ и ЕГЭ (русский язык и математика). Не отстают от них и дисциплины, которые школьники часто выбирают самостоятельно: обществознание, физика, биология, английский язык. А наименее востребованными являются репетиторы по географии, философии и астрономии.

Цены на услуги репетиторов, в зависимости от их профессионального уровня, разнятся. В среднем за одно занятие (45 минут) придется отдать от 300 до 1000 рублей. Самую высокую цену за свою работу просят, как правило, репетиторы по математике. А вот занятия русским языком, несмотря на свою востребованность, сравнительно недорогие: в среднем 350 - 500 рублей за 45 минут.

- Репетиторы - это дорого, конечно, но, как ни крути, необходимо. В школе нам дают хороший объем знаний, но для ЕГЭ требуется куда больше, особенно если хочешь поступить в институт на бюджет и нужны высокие баллы, - рассказывает Кристина, ученица 11-го класса Педагогического лицея. - У меня на данный момент два репетитора: по математике и по английскому языку.

...ИЛИ ЗАНИМАЕМСЯ В ГРУППАХ

Однако не все школьники предпочитают заниматься с частным преподавателем. Многие посещают групповые курсы в различных образовательных центрах. К примеру, образовательный центр Maximum предоставляет возможность подготовки к экзаменам на групповых занятиях и вебинарах. В среднем посещение группового занятия обойдется в 216 рублей за академический час.

- Я, как и многие одиннадцатиклассники, планирую поступить на бюджет. А для этого нужно хорошо сдать ЕГЭ, набрать большое количество баллов, - говорит школьница Алена. - При этом знания - это, конечно, хорошо, но меня интересуют также различные ловушки и лайфхаки при сдаче ЕГЭ.

В общем, найти занятия, которые пришлись бы вам по душе, можно по любым расценкам. Главное, было бы желание! И удачи на экзаменах!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Самая низкая цена на услуги частного репетитора - 300 руб. /академический час

- Самая высокая цена на услуги частного репетитора - 1000 руб./академический час

- Средняя цена на услуги частного репетитора - 500 руб./академический час

- Средняя цена за групповые занятия по подготовке к экзаменам - от 180 до 200 руб./академический час

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