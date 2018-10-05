2018-10-05T07:18:35+03:00
Общество

Глобусы и тыквы: новосибирские школьники выбирают необычные букеты

«Комсомолка» выяснила, как цветочные лавки подготовились к самому «классному» празднику осени
Екатерина КОМЯКОВААлена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Букет прекрасно подойдет учителю географии.Букет прекрасно подойдет учителю географии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Согласно прекрасной традиции День учителя не обходится без подарков. И каждый ученик хочет поздравить своего педагога как-то по-особенному, интересно. Наши корреспонденты прошлись по цветочным магазинам и узнали, какими подарками можно сегодня удивить педагогов.

Обычная цветочная композиция, безусловно, красивый подарок, уже ставший традицией в российских школах. Первого сентября, в День учителя и на последний звонок в классных кабинетах не остается места: повсюду стоят цветы. Однако в последнее время очень популярны необычные букеты, сделанные из конфет, мягких игрушек или канцелярских принадлежностей. Подобные изделия можно приобрести во флористическом магазине или сделать своими руками.

В одном из цветочных салонов Новосибирска мы нашли прекрасный вариант на случай, если ваш классный руководитель - географ. В нем переплетены профильные мотивы: и маленький глобус, и контурные карты…

Тыква запросто становится украшением для букета. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Тыква запросто становится украшением для букета.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Если абстрагироваться от предмета, можно просто выбрать тематический букет, который снабжен яркими атрибутами: точилками, линейками, транспортирами, карандашами. Чтобы букет не смотрелся слишком заезженно, все-таки подобные приемы используются уже не первый год, флористы уделяют особое внимание самой цветочной композиции. Мы нашли весьма органичный вариант и с линейками, и с розами, лаконично в букет вписаны цветки орхидей и даже маленькая тыковка.

Еще одна тенденция на съедобные букеты давно захватила многие города, Новосибирск не исключение. Но как сами учителя отнесутся к подобному презенту? В группе «Типичный учитель» в социальных сетях мама пятиклассницы интересовалась, будет ли уместным подарить учителю-мужчине на Первое сентября букет из колбасы, перца и чеснока. Учителя идею поддержали:

- Если ваши преподаватели не прочь съесть бутербродик за обедом, то такой букет будет в самый раз!

Если ваши преподаватели не прочь съесть бутербродик за обедом, то такой букет будет в самый раз. Фото: "Типичный учитель".

Если ваши преподаватели не прочь съесть бутербродик за обедом, то такой букет будет в самый раз. Фото: "Типичный учитель".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Комсомолка" в октябре 1993-го была на стороне здравого смысла, поэтому не поддерживала ни Ельцина, ни Руцкого с Хасбулатовым
Об этом наш обозреватель, бывший свидетелем событий "черного октября", рассказал в программе Андрея и Юлии Норкиных на Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Кабина в пламени: на Гусинобродском шоссе вспыхнул КАМАЗ
Успейте загадать желание: где наблюдать метеорный поток Дракониды в Новосибирске
Точное попадание: новосибирская баскетболистка- чемпионка Олимпийских игр стала советником мэра
Страшный перекресток: два человека погибли в ночной аварии в центре города
Ночной пожар: в загоревшейся квартире погибла семья из трех человек
Погода на день в Новосибирске: 5 октября будет тепло до плюс 17 градусов
Кружатся листья... и девушки: сибирячки устроили эффектную фотосессию на пилоне
В бердской горбольнице умер новорожденный ребенок: следователи завели уголовное дело
«Перекусал прилично народу»: черный пес пять лет кидается на жителей микрорайона
Новосибирские пенсионеры получат дополнительные возможности трудоустройства
Минздрав Новосибирской области проведет масштабную проверку фельдшерско-акушерских пунктов