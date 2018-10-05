Глобусы и тыквы: новосибирские школьники выбирают необычные букеты

СЕГОДНЯ 07:18 2018-10-05T07:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно прекрасной традиции День учителя не обходится без подарков. И каждый ученик хочет поздравить своего педагога как-то по-особенному, интересно. Наши корреспонденты прошлись по цветочным магазинам и узнали, какими подарками можно сегодня удивить педагогов.

Обычная цветочная композиция, безусловно, красивый подарок, уже ставший традицией в российских школах. Первого сентября, в День учителя и на последний звонок в классных кабинетах не остается места: повсюду стоят цветы. Однако в последнее время очень популярны необычные букеты, сделанные из конфет, мягких игрушек или канцелярских принадлежностей. Подобные изделия можно приобрести во флористическом магазине или сделать своими руками.

В одном из цветочных салонов Новосибирска мы нашли прекрасный вариант на случай, если ваш классный руководитель - географ. В нем переплетены профильные мотивы: и маленький глобус, и контурные карты…

Тыква запросто становится украшением для букета.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Если абстрагироваться от предмета, можно просто выбрать тематический букет, который снабжен яркими атрибутами: точилками, линейками, транспортирами, карандашами. Чтобы букет не смотрелся слишком заезженно, все-таки подобные приемы используются уже не первый год, флористы уделяют особое внимание самой цветочной композиции. Мы нашли весьма органичный вариант и с линейками, и с розами, лаконично в букет вписаны цветки орхидей и даже маленькая тыковка.

Еще одна тенденция на съедобные букеты давно захватила многие города, Новосибирск не исключение. Но как сами учителя отнесутся к подобному презенту? В группе «Типичный учитель» в социальных сетях мама пятиклассницы интересовалась, будет ли уместным подарить учителю-мужчине на Первое сентября букет из колбасы, перца и чеснока. Учителя идею поддержали:

- Если ваши преподаватели не прочь съесть бутербродик за обедом, то такой букет будет в самый раз!