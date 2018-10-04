2018-10-04T09:24:34+03:00
Экономика

ВТБ запустил сервис погашения кредитов со счетов сторонних банков

Банк ВТБ запустил на своем сайте новый сервис, который позволяет осуществлять погашение кредитов и пополнение счетов с карт сторонних банков на карты ВТБ
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Одним из главных преимуществ сервиса является отсутствие необходимости посещения отделения банка для погашения кредита или пополнения счета.Одним из главных преимуществ сервиса является отсутствие необходимости посещения отделения банка для погашения кредита или пополнения счета.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Проект реализован совместно с провайдером PAYMO. Одним из главных преимуществ сервиса является отсутствие необходимости посещения отделения банка для погашения кредита или пополнения счета. Заемщик может установить ежемесячный автоплатеж, что упрощает процесс пользования средствами банка и защищает от случайной просрочки.

В рамках продукта клиенту предоставляется личный кабинет, в котором можно посмотреть историю операций и их статистику, отображение данных всех привязанных карт и задать вопрос в отдел поддержки. Вход в личный кабинет осуществляется по номеру телефона заемщика, на который будут поступать смс-информирование о совершенных и предстоящих платежах.

— Мы уверены, что количество операций, совершаемых клиентами через онлайн-сервисы ВТБ, будет неуклонно расти. В скором будущем помимо погашения кредитов нашего банка мы добавим возможность погашения кредитов и других кредитных организаций РФ с любых счетов клиентов, — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Минимальная сумма перевода онлайн составляет 100 рублей за транзакцию, максимальная - 75 000 рублей в сутки. Комиссия за операцию - 0,6% от суммы перевода, минимум 20 рублей.

НАША СПРАВКА

PAYMO (ООО ИПТ) – международный финансовый проект для реализации наиболее удобных расчетно-платежных сервисов, а также широкого спектра платформенных решений для Банков.

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