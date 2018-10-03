2018-10-03T19:41:43+03:00
Общество

Сессия: льготы, назначения, бюджет

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли ряд поправок, которые в перспективе повлияют на уровень жизни населения.
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Шимкив о работе над поправками в связи с пенсионной реформой: "Выслушали всех".Андрей Шимкив о работе над поправками в связи с пенсионной реформой: "Выслушали всех".Фото: Влад КОМЯКОВ
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Завершилась 33 сессия Законодательного собрания Новосибирской области. Спектр рассмотренных вопросов весьма обширен. Мы расскажем о принятых законопроектах и решениях, самых актуальных для жителей региона.

6 МИЛЛИАРДОВ НА ВЫПЛАТЫ

Пенсионная реформа, повысившая возраст выхода на пенсию у женщин до 60 и у мужчин до 65 лет, теперь принята Госдумой окончательно. Новосибирские законодатели своевременно разработали ряд поправок в областные законы, и сегодня можно говорить о том, что все региональные льготы, предоставляемые пенсионерам в настоящее время, будут сохранены для женщин и мужчин, достигших соответственно 55 и 60 лет. Эти поправки приняты не просто на переходный период - они будут действовать на регулярной основе. В прошлом номере «Комсомольской правды» мы привели перечень сохраненных льгот - он остается без изменений. Самые важные из них: выплаты и компенсации за оплату услуг ЖКХ, проезд в транспорте, лекарственное и медицинское обеспечение, льготы по транспортному налогу.

- Мы первые в стране, кто не постеснялся собрать профсоюзы в большом зале Законодательного собрания сразу, как только возник вопрос о проведении пенсионной реформы. Мы с губернатором всех выслушали. Профессионально потрудилась рабочая группа, проанализировавшая более 300 поправок в федеральный закон, предложенных жителями области. Эти поправки 4 сентября были направлены в Государственную думу, - рассказывает о проделанной работе председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Льготы - затратная статья расходов. В этом плане законодатели все предусмотрели - на обеспечение выплат и компенсаций в бюджет на следующий год закладывается порядка 6 миллиардов рублей.

СУТЬ В НАКАЗАХ

На сессии депутаты Заксобрания согласовали первые назначения в областном правительстве. Все кандидатуры, выдвинутые губернатором, были поддержаны. Парламентарии единогласно утвердили Юрия Петухова на должность первого заместителя губернатора, Виталия Голубенко - на место зампредседателя регионального правительства и министра финансов, Ярослава Фролова - министром труда и социального развития.

Кроме того, депутаты приняли поправки в Устав региона, касающиеся кадровых назначений. В будущем утверждение министра труда, руководителей в сфере госсобственности, ЖКХ и сельского хозяйства будет проходить без согласований в Заксобрании. А министра строительства и министра транспорта и дорожного хозяйства, наоборот, данная процедура затронет. Логику этих изменений разъяснил Андрей Шимкив:

- Все социальные льготы регламентируются законами, в то время как строительство школ, социальных объектов, дорожное строительство зависит от министров. Концессии в сфере ЖКХ, например, регламентируются нашим областным законом о государственной собственности. Поэтому мы сочли, что нам не нужно согласовывать кандидатуры министров ЖКХ и сельского хозяйства. Лучше делать это в отношении людей, которые принимают решения, связанные с исполнением наказов избирателей на округах.

Также на сессии был рассмотрен законопроект, предусматривающий перенос сроков внесения проекта бюджета на предстоящий год. По новым правилам сроки сдвигаются с 1 октября на 1 ноября. Дело в том, что проект федерального бюджета публикуется только в конце сентября, что лишает местных законодателей времени, чтобы сориентироваться, внести поправки, предусмотреть региональное софинансирование по каким-либо направлениям. Появившийся временной зазор сделает работу над областным бюджетом более эффективной.

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