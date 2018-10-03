Нарушение электроснабжения в Новосибирском районе и городе Новосибирске в результате пожара в д. п. Мочище

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-03T14:04:44+03:00

Аварийные бригады АО «РЭС» находятся в круглосуточном режиме готовности к оперативному устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства.

Причиной аварийного отключения электроснабжения послужил пожар, начавшийся в д. п. Мочище на территории производственных и складских помещений

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01.10.2018 в 22.01 по местному времени произошло отключение ВЛ 110 кВ «Отрадная - Пашино» - 1-я цепь с отпайкой на ПС «Мочище» (С-9) и ВЛ 110 кВ «Отрадная - Пашино» - 2-я цепь с отпайкой на ПС «Мочище» (С-10); АПВ не успешное, РПВ не успешное. В результате инцидента произошло прекращение электроснабжения ПС 110 кВ «Мочище», ПС 110 кВ «Пашино» и ПС 110 кВ «Лесная» - без электричества остались 12 населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области и часть Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска.

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Причиной аварийного отключения электроснабжения послужил пожар, начавшийся в д. п. Мочище на территории производственных и складских помещений, расположенных под проводами воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ в пролетах опор 26 - 27. Под воздействием высокой температуры в месте открытого горения произошло разрушение алюминиевых жил и, соответственно, обрыв проводов высоковольтных линий.

Аварийные бригады АО «РЭС» находятся в круглосуточном режиме готовности к оперативному устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства, поэтому выехали на места возникновения аварийных ситуаций незамедлительно.

В 23.08 01.10.2018 силами трех оперативно-выездных бригад филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» были закончены работы по включению электроснабжения всех социально значимых объектов в зоне действия ПС «Мочище» по резервной схеме. В 1.55 были включены потребители ПС 110 кВ «Пашино» и ПС 110 кВ «Лесная».

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Аварийно-восстановительные работы на отпайке ПС «Мочище» на поврежденной воздушной линии ВЛ 110 кВ были прекращены по распоряжению штаба тушения пожара ГУ МЧС но Новосибирской области из-за угрозы травмирования персонала в результате опасных факторов распространяющегося техногенного пожара.

Приступить к восстановительным работам бригадам АО «РЭС» удалось только после полной ликвидации всех очагов горения, что заняло у пожарно-спасательных подразделений более 7 часов.

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В результата пожара потребовалась замена трех фаз провода на ВЛ 110 кВ. Ремонтные работы, которые начались ранним утром, и последующее включение электроустановок после восстановления продолжались около 5 часов (с момента окончания тушения пожара и допуска персонала к объекту электросетевого хозяйства). В 10.53 02.10.2018 электроснабжение всех потребителей было восстановлено.

Всего в ликвидации последствий происшествия и аварийного отключения электроэнергии было задействовано 6 оперативно-выездных бригад филиалов АО «РЭС» «Восточные электрические сети» и «Новосибирские городские электрические сети» и 9 единиц техники.