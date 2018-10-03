Распоряжение о созыве
двадцать девятой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Сессия состоится 24 октября.Фото: Влад КОМЯКОВ
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1. Созвать двадцать девятую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 24 октября 2018 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д.В. Асанцев.
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