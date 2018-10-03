2018-10-03T19:58:02+03:00
Общество

Распоряжение о созыве

двадцать девятой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
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Сессия состоится 24 октября.Сессия состоится 24 октября.Фото: Влад КОМЯКОВ
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1. Созвать двадцать девятую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 24 октября 2018 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д.В. Асанцев.

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