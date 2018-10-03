Успеть до 1 ноября: жителей Новосибирской области зовут на бесплатные прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 19:34 2018-10-03T19:41:43+03:00

Лариса Позднякова: "Прививка бесплатно ставится всем детям и взрослым из групп риска, а также всем желающим, пока она имеется в наличии в поликлиниках".

В регионе в этом году планируют привить от опасных вирусов 52% населения

Изменить размер текста: A A

Вместе с холодами надвигается и сезон гриппа. Врачи обычно начинают регистрировать первые случаи с ноября. К счастью, обезопасить себя от этого тяжелого заболевания можно бесплатно. Достаточно лишь прийти в поликлинику.

Министерство здравоохранения Новосибирской области к сезону гриппа полностью готово. Вакцины «Совигрипп» (без консервантов) для детей и взрослых закуплены и в достаточном объеме имеются во всех поликлиниках региона.

- В этом году планируется привить без малого 1,5 миллиона человек, а это приблизительно 52% населения, - поделилась цифрами главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. - Прививочная кампания продлится до 1 ноября. Но нужно понимать, что вакцина ставится только здоровому человеку.

Так что если вы уже успели простудиться, то придется подождать. Прививку можно будет ставить только через две недели после полного выздоровления. Но лучше не затягивать. Для выработки иммунитета организму нужно будет еще две недели.

В этом году вакцина от гриппа будет состоять из четырех компонентов.

- Вакцина обновляется ежегодно. В этом году население будет прививаться от свиного гриппа («Калифорния»), сингапурского вируса, гриппа В - «Виктория» («Колорадо») и гриппа В - «Ямагата», - перечислила специалист.

Такие необычные названия вирусов могут пугать. Но это лишь географическое название - место, где вирус впервые был обнаружен. В любом случае грипп - тяжелое заболевание, и шутить с ним не стоит, а лучше обезопасить себя заранее.Тем более сделать это можно абсолютно бесплатно.

- Прививка бесплатно ставится детям и взрослым из групп риска, а также всем желающим, пока она имеется в наличии в поликлиниках,- отметила Лариса Позднякова.

Отметим, что в Новосибирской области каждый год растет количество людей, которые прививаются от гриппа.

- Вакцинация - единственный надежный способ защититься от гриппа. Прививка создает защиту не только для отдельного человека, но и для окружающих. Если вакцинировано большинство, то и остальным бояться нечего - сработает коллективный иммунитет, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

В прошлом году в Новосибирской области гриппом переболели 813 человек. И, к счастью, обошлось без летальных случаев. В этом, по уверениям врачей, большая заслуга и массовой вакцинации от тяжелого недуга.

Так что региональный минздрав постепенно наращивает объемы вакцинации. Официально прививочная кампания от гриппа будет идти до 1 ноября, так что следует поторопиться, если вы хотите себя защитить.