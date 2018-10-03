2018-10-03T19:41:43+03:00
Общество

Декада пожилого человека в Новосибирской области: с пользой для себя

В Новосибирской области подготовили обширную программу мероприятий, включающую спортивные праздники, выставки, спектакли
Татьяна СОЛОВОВА
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В Новосибирской области рассказали об основных акциях и мероприятиях Декады пожилого человека.В Новосибирской области рассказали об основных акциях и мероприятиях Декады пожилого человека.
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1 октября в Новосибирской области начнется Декада пожилого человека. В течение 10 дней в регионе пройдет более 300 культурных, спортивных, образовательных мероприятий. Все они направлены на то, чтобы пенсионеры провели время с пользой для себя.

Забота о старшем поколении весьма разнообразна: от школьных концертов до социальной политики и целого ряда льгот. В Декаду пожилого человека количество праздников, спортивных мероприятий увеличивается в разы. Осенние дни после окончания дачного сезона становятся насыщенными и должны зарядить пенсионеров положительными эмоциями на весь год.

Одни из самых востребованных мероприятий в Декаду пожилого человека связаны с культурой. В частности, льготы и бесплатные билеты предоставляют театры и музеи. Подробнее эту часть программы описывает врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников:

- Новосибирский музыкальный театр, «Старый дом», «ПУЛя», «Красный факел» будут предоставлять скидки 50% по пенсионному удостоверению. Театры предлагают по акции не все спектакли, а только интересные для людей старшего поколения. Это «Белая акация», «Очень простая история», «Сирано де Бержерак» и другие. В этой программе нет экспериментальных постановок. В Художественном и Краеведческом музеях, а также в их филиалах будут проводиться бесплатные экскурсии. Во всех государственных учреждениях культуры, в Доме национальных культур, в ДК Октябрьской революции, в Российско-Немецком доме организованы программы для людей элегантного возраста. В филармонии пройдет ряд концертов. Все наши библиотеки проведут лекции, семинары, встречи, презентации. Такая работа ведется круглогодично, но в первые дни октября подобных мероприятий будет в разы больше.

Начальник управления организации социального обслуживания населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ирина Гончарик рассказала о том, как стартует Декада пожилого человека:

- 1 октября в Государственном концертном зале имени А. М. Каца в 12.00 состоится торжественное открытие декады, могут прийти все желающие, запланирован интересный концерт. Основная программа уже сформирована и опубликована на сайте министерства труда и социального развития, в ней много культурных и развлекательных мероприятий. Традиционно мы ожидаем порядка 15 - 20 тысяч участников на всех праздниках, выставках, концертах.

Работа по организации досуга для пенсионеров в рамках декады и в другое время ведется совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России. Председатель правления Ирина Чернышева напомнила главные принципы формирования программы:

- Наша задача - составить мероприятия таким образом, чтобы заинтересовать представителей разного возраста, чтобы можно было посетить концерты и выставки с детьми, внуками. Часть мероприятий направлены на сохранение физической формы, интеллектуального здоровья, связаны с компьютерным образованием. За рамками декады существует проект, обучающий пенсионеров системе самозанятости в интернете. Проект позволяет творческим людям превратить хобби в дополнительный доход. Это может быть репетиторство, сопровождение детей в школу и другие виды услуг.

Не останутся без внимания и пенсионеры, требующие более пристального внимания, - не выходящие из дома. Социальные работники и представители общественных организаций заглянут к ним в гости с подарками и поздравлениями.

ВАЖНО

Подробную программу Декады пожилого человека ищите на сайте министерства труда и социального развития - mk.nso.ru или на нашем сайте.

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